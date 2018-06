Nicolas Cage protagoniza una película brutal... Aquí está el tráiler

En el pasado Festival de Cine de Sundance esta producción cinematográfica causó sensación entre el público por su enloquecida mezcla de horror, drama, acción y un cierto toque surrealista.

'Mandy' cuenta la historia de Red Miller (Cage), quien decide enfrentarse a una extraña secta religiosa que ha lastimado a su hija.



Aprovechando una estética recargada de color y con un acelerado ritmo narrativo, la producción se ambienta a principios de la década de los 80, un periodo que parece encantarle al director Panos Cosmatos.



Este realizador es recordado en los circuitos de la ciencia ficción cinematográfica por la película 'Beyond the Black Rainbow'. Además, es hijo de George Pan Cosmatos, que se hizo famoso en el ámbito de cine de acción gracias a su trabajo detrás de cámaras en los filmes 'Rambo 2' y Cobra protagonizadas por Sylvester Stallone.



Asimismo, la crítica ha sido positivo con el filme. "' Mandy' tiene muchos elementos alocados que disfrutar", escribió Dennis Harvey en la revista Variety. Mientras que Eric Kohn, de Indiewire, reconoció que la "sobrecarga estilística eleva a la película por encima de las limitaciones de las fórmulas narrativas que utiliza".



Algo parecido revela Nick Allen de la página de cine rogerebert.com, al opinar que el visionado del filme "es como ver a dos fuerzas cinematográficas extremas encontrarse [Cosmatos y Cage] y crear algo hermoso".



En Mandy Nicolas Cage parece asumir el papel de una persona inestable a punto de estallar, El actor estadounidense estuvo recientemente en Bogotá rodando la película de corte policíaco ' Running with the Devil'.



Este es el tráiler de Mandy:

CULTURA EL TIEMPOTwitter: @CulturaET