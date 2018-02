Netflix resucita 'Queer Eye' 15 años después

Cinco hombres gais se conjuran para mejorar el fondo de armario, el aspecto y el estilo de vida de un personaje anónimo. Es la premisa de "Queer Eye", el "reality" que se estrenó hace 15 años y que ahora vuelve de la mano de Netflix.

El nuevo "remake" trae cambios significativos: no estará rodado en Nueva York, sino en Atlanta, contará una nueva generación de asesores y trata debates sociales peliagudos que nunca aparecieron en la primera versión del programa, mucho más superficial.



En la nueva temporada, que se estrena el próximo 7 de febrero, los "Fab-Five", como se autodenominan los cinco asesores, viajan a un pequeño pueblo de Georgia y visitan a un policía sureño seguidor de Donald Trump.

"Fuimos a su casa y vemos que tiene todo de símbolos de Trump y (el vicepresidente Mike) Pence", explicó el asesor Karamo Brown, en un encuentro con un reducido grupo periodistas, entre ellos Efe.



Brown es el asesor cultural del programa, mientras Antoni Porowski es experto en gastronomía, Jonathan Van Ness en cuidado personal, Bobby Berk en diseño de interior y Tan France en moda.



Cuando en 2003 Bravo estrenó el "Queer Eye" original, los nuevos asesores eran aún unos niños, y algunos recuerdan que vieron los episodios a escondidas de su familia. Para Brown, "Queer Eye" fue una de las primeras series que mostró homosexuales "de verdad" en pantalla y no a actores heterosexuales interpretando a personajes gais y cree que aquello creó un precedente.



"Mostró por primera vez a los gais como profesionales. Estos hombres eran profesionales y expertos en sus áreas y para los niños gais que lo veíamos en nuestras casas, eso nos hizo saber que podíamos ser expertos profesionales y hacer dinero, ¡y ser millonarios", declaró Brown.



Aunque el programa pueda ser visto por muchos como un formato superficial, los asesores sostienen que va más allá de mejorar el aspecto de la gente. "No somos cinco chicos gais, somos tan solo cinco chicos, y no estamos aquí para decir 'ey, chicos, los gais sabemos vestir y peinarnos mejor'.



Tan solo somos cinco chicos intentando ayudar a la gente a tener más seguridad en sí misma, a crecer y a ser mejor persona", aseguró Van Ness. Según France, el "remake" conserva la "diversión" del original, pero añade algo nuevo: "Si hay algo realmente diferente es que ahora puedes conocernos de verdad (...) y antes solo hacían una cosa, hacer que las cosas fuesen bonitas, y eso no es suficiente".



El creador de la serie, David Collin, cree que esto es posible gracias a que la serie se emitirá en Netflix, donde disponen de más tiempo al no haber anuncios ni recapitulaciones "cada dos segundos".



"Hoy en día, hay tantas cosas negativas en televisión que cada vez que la enciendes es como 'oh, Dios mío, qué está pasando', y cuando sintonizas nuestro programa simplemente sientes bien", concluyó Van Ness.



EFE