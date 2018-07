‘Actuar es mi forma de sanar’: Natalia Reyes

Sus 1,56 metros no le han impedido tener sueños grandes. Ha sido disciplinada y, aunque entró a la televisión participando en un concurso de canto, su gran talento es sin duda la actuación.



En una entrevista dijo que aunque ya la llaman ‘estrella de Hollywood’, ni siquiera vive en Los Ángeles. “Vivo en una isla frente a Cartagena, con mi esposo, 15 perros y mis gatos; no sé qué es ser una estrella de Hollywood”.



Pero está en camino de serlo.

Luego de cinco audiciones se convirtió en Dani Ramos, uno de los personajes principales de 'Terminator', la sexta parte de la saga, dirigida por Tim Miller, con una historia concebida por Miller, James Cameron y David Ellison, que también son productores.



Reyes actúa con Arnold Schwarzenegger, Brett Azar, Linda Hamilton y Diego Boneta, entre otros, y actualmente se encuentra grabando en España. El estreno está previsto para mediados del 2019.



Está segura de que 'Terminator' la pondrá en otro punto de su carrera. “Aunque siempre me ha gustado más el cine independiente, hacer una saga es una gran oportunidad”, dice.



Bogotana, de 31 años, a los 9 ingresó a la escuela Claraluna, donde aprendió baile, canto y actuación. Empezó en 'Pandillas, guerra y paz'. Luego vinieron 'Isa TK+', 'Cumbia Ninja', 'Lady, la vendedora de rosas', entre otras.



En cine ha hecho el cortometraje 'El elefante rojo', y estuvo en 'Brakland', 'Running with the Devil' y 'Pájaros de verano', de Ciro Guerra. Estudió en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg.



¿Qué significa hacer cintas como ‘Terminator’?



En el cine he escogido siempre hacer películas más independientes y de autor, mientras la televisión ha sido un espacio para contar historias más tradicionales. Pero nunca me imaginé en una gran franquicia como esta. Es un regalo maravilloso; me siento honrada y agradecida, es una oportunidad única que pienso aprovechar y espero que sea el salto para llegar a otros públicos, mercados y países.



También protagonizó la nueva película de Ciro Guerra. ¿Qué le enseñó este personaje que hace parte de una cultura con siglos de tradición?



En 'Pájaros de verano' interpreto a Zaida, una 'majayut wayuu' (joven que se vuelve mujer) que hace parte del clan Pushaina. Al salir de su ritual de transición empieza su historia. Ella representa el honor y todas las tradiciones culturales de La Guajira.

Zaida me hizo adentrarme en la alucinante cultura wayú, conectarme con su historia, sus contrastes, sus tradiciones, su lengua y su magia. Fue increíble descubrir la realidad de La Guajira, territorio con tanta riqueza y diversidad, pero abandonado.



¿Qué la lleva a aceptar un personaje?



Que sea verosímil, que la gente se identifique y le genere emociones, que cuente una historia y, si es el caso, una realidad. Intento entenderlo, investigarlo, construir su línea de pensamiento. Lo más importante es que signifique un reto, que no sienta que es algo que ya he hecho o visto.



¿Qué ha sido lo mejor de estudiar y trabajar por fuera?



Estudiar fuera del país se dio porque en su momento no existían carreras profesionales para actores en Colombia (hoy, afortunadamente, sí) y me empeñé en cumplir el sueño de ir a la escuela de Lee Strasberg. Eso me hizo aprender otros tonos para actuar, otros lenguajes, y entender un poco ese país, porque el modelo de producción estadounidense tiene muchas ventajas, las dimensiones son enormes y te das cuenta de que llevan muchos años haciendo esto. Hay un profesional en cada lugar, condiciones de trabajo muy buenas para todos, un respeto profundo por cada uno de los oficios que intervienen y les ponen especial atención a las historias y los guiones.



Pero esta experiencia también me ha hecho valorar lo que hacemos en Colombia, teniendo en cuenta que llevamos menos tiempo en la industria, con menos recursos. El avance ha sido grande.



¿Por qué ama actuar?



Es mi vida, mi forma de expresarme y de crear. Soy muy afortunada de hacer lo que amo y me apasiona, me divierto, descubro lugares, personas y realidades que de otra manera sería muy difícil conocer. En algún momento también me di cuenta de que era la mejor forma de sanar, exorcizar, drenar cualquier dolor que tuviera, así que se volvió también un oficio terapéutico.



¿Qué más quiere hacer?



Más películas, y ojalá con directores que siempre he admirado como Alejandro González Iñárritu, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Wes Anderson, Sebastián Lelio... Y ojalá en el futuro, cuando tenga algo poderoso que contar, dirigir.

