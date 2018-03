National Geographic se lanza a redescubrir la Tierra

Una carta de amor o un redescubrimiento de la Tierra. Así describen los productores de ‘One Strange Rock’ (‘Una roca extraña’) la megaproducción sobre nuestro planeta que Nat Geo, el canal de 21st Century Fox y la National Geographic Society estrenan este domingo.



Se trata de una serie de diez episodios sobre lo que hace única a la Tierra. Particularmente, por qué alberga vida. Con esa premisa, los productores Darren Aronofsky (‘El luchador’) y Jane Root (‘The ‘80s: The Decade That Made Us’) emprendieron hace tres años la que, dijeron, es la producción más ambiciosa de Nat Geo hasta la fecha.

“Cuando Nutopia (una de las firmas productoras) se nos acercó para colaborar en este proyecto, nos dio un poco de miedo. No sabíamos si seríamos capaces de hacerlo, pero la oportunidad era increíble, así que nos lanzamos”, dijo a EL TIEMPO Aronofsky, que durante la producción de ‘One Strange Rock’ también estaba trabajando en su película ‘Madre’, con Jennifer Lawrence, precisamente sobre la madre Tierra.



“Obviamente, estaba pensando en el mismo tema, pero de formas diferentes. Fue algo extraño, y no sé realmente por qué pasó”, señaló Aronofsky, ganador del Globo de Oro al mejor director por ‘El cisne negro’.



Con seis equipos de rodaje movilizados a 45 países de seis continentes, más la Estación Espacial Internacional (EEI), la serie centra cada episodio en temas como el oxígeno, las extinciones, la atmósfera como escudo y la tecnología que apunta a establecer colonias de terrícolas en otras partes del universo.



Algunas locaciones requirieron trasladar cinco contenedores de equipos a lugares remotos, que fueron fotografiados como nunca se ha hecho; por ejemplo, la cueva de Lechuguilla, en Nuevo México.



“La idea fue capturar todas las ciencias: desde la astronomía hasta la microbiología, desde la antropología hasta la química, y mezclarlas para hacer un retrato de todos los sistemas complejos que están interconectados y ayudan a que la Tierra funcione para crear y sostener vida”, agregó Aronofsky.



Además de tener como anfitrión principal al actor Will Smith (‘En busca de la felicidad’), los realizadores buscaron contar la historia desde un punto de vista diferente, el de aquellos que han podido observar la Tierra desde afuera: los astronautas. Para ello reclutaron a ocho personas vinculadas a la Nasa que han participado en decenas de misiones espaciales.



“Nos dimos cuenta de que la perspectiva más autentica y cautivadora vendría de quienes han salido del planeta”, dijo Arif Nurmohamed, otro de los productores ejecutivos de la serie, quien explicó que el ‘casting’ de los astronautas se hizo con base en los temas que querían cubrir. Convencerlos para que participaran en el proyecto fue relativamente fácil. La bioquímica Peggy Whitson, la única astronauta activa dentro del grupo que aparece en la serie y poseedora del récord de la Nasa de más días en el espacio (665), dijo tener un gran respeto por los proyectos de la National Geographic.



Su episodio fue el único grabado en órbita, a bordo de la Estación Espacial Internacional. “La perspectiva desde el espacio es increíblemente especial. La primera vez que la vi (la Tierra) quedé completamente distraída del trabajo que supuestamente debería estar haciendo”, recordó con emoción.



Además de secuencias de su tiempo en la EEI, la audiencia podrá ver el lanzamiento de Whitson desde Kazajistán, en noviembre del 2016, y su regreso, en septiembre pasado. “Incluso después de pasar un año y diez meses (en el espacio), no te cansas de admirar la Tierra. Por ejemplo, cuando la luz del Sol se posa sobre el Sahara y se refleja en la estación te da una sensación de calidez. Los últimos días los pasé en la ventana cada vez que podía”, cuenta.



La experiencia para los otros astronautas fue igual de fascinante. “Hasta las cosas que crees que sabes terminan bajo una nueva luz al saber que estás vivo por eso”, confesó Nicole Stott, ingeniera y astronauta retirada que completó 104 días en el espacio y cuyo episodio, ‘Storm’, se centra en las explosiones y colisiones a gran escala registradas en nuestro planeta.



Chris Hadfield, el primer canadiense que comandó la EEI y el único a bordo de la estación rusa MIR, pasó horas hablando frente a las cámaras de la National Geographic sobre sus misiones y su preocupación por el deterioro del ecosistema que se ve desde el espacio.



“Tienes la oportunidad de ver cómo los continentes encajan sin problema, puedes ver las cicatrices de millones de años dejadas por asteroides y volcanes. Y lo que percibes es esa edad eterna de nuestro planeta y su capacidad de recuperación y fortaleza. Pero no hay duda de que estamos acelerando su deterioro”, lamenta.



Hadfield quedó muy impresionado por la desaparición del mar de Aral, en Uzbekistán, como consecuencia de proyectos de desviación de agua durante la era soviética.



Jeff Hoffman, exastronauta neoyorquino y profesor del MIT, recuerda haber notado la reducción de la selva amazónica, debido a la tala de árboles, en un lapso de 15 años.

“Hay cosas que se pueden apreciar intelectualmente, pero cuando vas y experimentas algo en persona es mucho más poderoso, adquieres una especie de conciencia planetaria”, dijo Hoffman.



Algo que los realizadores y los astronautas trataron de evitar a toda costa fue hacer proselitismo. “(La serie) No le dice a la audiencia qué hacer. La informa desde el punto de vista científico, de modo que pueda sacar sus propias conclusiones y tomar sus propias decisiones. La esperanza es que la gente mire su planeta con más afecto”, subrayó Hadfield, el cosmonauta canadiense.



A juzgar por el adelanto presentado en una elegante premier en el Lincoln Center, en Nueva York, la serie cuenta con espectaculares imágenes cinematográficas, unidas por un hilo dramático y respaldadas por evidencia científica.



Jane Root, de Nutopia, confía en que los espectadores queden con una sensación de asombro y placer luego de ver “cuán sorprendentes son las cosas que dan por sentadas, como respirar”. Ari Handel, neurocientífico y socio de Aronofsky en Protozoa Pictures, hizo eco de ese sentimiento: “La historia misma, mediante la educación y la inspiración, te cuenta lo que necesitas saber: este lugar es especial, es frágil, está interconectado y es mágico”.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Nueva York (EE. UU.)

En Twitter: @clasango