Tobe Hooper nos deja su legado sangriento

La causa del deceso del cineasta, ocurrido en la localidad de Sherman Oaks, en las afueras de Los Ángeles, no ha sido clarificada, según reportó la revista Variety.



Hooper, nacido en Austin, Texas (EE. UU.) en 1943, fue profesor y productor de documentales antes de obtener, en 1974, la dirección de 'The Texas Chain Saw Massacre', conocida en español como 'La masacre de Texas', uno de los filmes de horror mas influyentes del género.

Tráiler del filme La masacre de Texas, de 1974 Tráiler del filme La masacre de Texas, de 1974 'La masacre de Texas' (1974) fue prohibida en algunos lugares por sus escenas de violencia.

El rodaje de 'La masacre de Texas' costó unos 300.000 dólares. El filme fue prohibido en varios países por su extrema violencia, pese a lo cual fue una de las cintas estadounidenses más reconocidas de la década de 1970.



Hooper dirigió también la segunda parte de 'La masacre de Texas', en 1986, aunque no obtuvo el mismo reconocimiento. Cuatro años antes, en 1982, estuvo detrás de las cámaras en 'Poltergeist' ('Juegos diabólicos'), escrita y producida por Steven Spielberg y que contó con un presupuesto de 11 millones de dólares. Se calcula que recaudó 76 millones de dólares en taquilla.

Tráiler del filme Poltergeist de 1982 Tráiler del filme Poltergeist de 1982, dirigido por Tobe Hooper. 'Poltergeist', original de 1982, tuvo una nueva versión en el 2015, que no contó con el mismo éxito.

Hooper también dirigió la miniserie basada en la novela de Stephen King 'El misterio de Saem's Lot', en 1979. Otras películas de culto que llevan su sello son 'La casa de los horrores' (1981), 'Lifeforce' (1985) e 'Invasores de Marte' (1986).



En los últimos años, Hooper participó en la serie 'Masters of Horror', dirigiendo dos capítulos titulados 'El baile de los muertos' (2005) y 'La cosa maldita' (2006), y estuvo a cargo de una nueva película que lleva por título 'Djinn', que se estrenó en 2013

Al cineasta le sobreviven dos hijos.



Con EFE y AFP