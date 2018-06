Murió el ‘papá’ de 'El precio de la historia'

25 de junio 2018 , 11:45 a.m.

Richard Benjamin Harrison, el patriarca del programa El precio de la historia, de The History Channel, falleció este lunes, informó el equipo de este espacio.

“El equipo de Gold & Silver Pawn y la familia de El precio de la historia (como es conocido en algunos países) lamenta su pérdida. Será recordado como el mejor padre, abuelo y bisabuelo que podrías tener; por su familia y fans como el a veces gruñón (siempre amoroso, no obstante), a veces hilarante y voz de la razón absoluta en el programa de televisión de History Channel", señaló el canal.



En 1989, Harrison fundó la tienda de empeño Gold & Silver Pawn, que le dio base al programa de televisión que ya tiene 15 temporadas. En esta tienda se compran objetos de valor histórico, aunque como se ha visto en varios programas, no faltan quienes llegan con engaños, pero con ganas de obtener dinero.



Harrison empezó la tienda con Rick, su hijo que entonces era un adolescente. Este último dirige ahora la tienda con su hijo Corey Harrison, pero sin olvidar al ‘Viejo’ Rick, que siempre tiene sus apuntes y pone sus conocimientos.



History puso un comunicado en su cuenta de Facebook que dice: "Lamentamos profundamente la partida de nuestro amigo Richard, 'Viejo' Harrison, un miembro muy querido de History y de la familia de El precio de la historia. Nuestros pensamientos están con la familia Harrison durante este difícil momento".



El programa nació en el 2009 y es uno de los más exitosos de History Channel.

No se han dado a conocer las causas de la muerte de Harrison.



