Godzilla pierde a su histórico primer actor

Godzilla, el monstruo que nació en Japón, como una ficción cinematográfica derivada de la tragedia vivida por el bombardeo atómico vivido por ese país durante la Segunda Guerra Mundial, cobró vida por primera vez en 1954. Bajo su piel estaba el actor Haruo Nakajima, fallecido este 7 de agosto, en Tokio.



La historia de este mítico personaje se convertiría después en una rentable franquicia. Nakajima haría un total de 12 películas encarnándolo en Japón. Pero la fama mundial llevó a que se hicieran versiones posteriores incluso en Estados Unidos.

Haruo Nakajima murió a causa de una neumonía a los 88 años. Muchas décadas después de haber dejado atrás la piel del inolvidable monstruo. Dejó de interpretarlo en 1972.



Nacido el primero de enero de 1929 en la ciudad de Sakata, Nakajima se metió por primera vez en el traje del monstruo radiactivo nipón cuando tenía 25 años para el filme original 'Godzilla' (1954), del director Ishiro Honda.



Nakajima dio vida a la prolífica criatura la productora cinematográfica Toho doce veces en los siguientes 18 años hasta 'Godzilla vs. Gigan', el filme de 1972 dirigido por Jun Fukuda.



El actor relató en una entrevista con el canal especializado Great Big Story publicada en abril cómo llevó a cabo su propia investigación para dar vida al monstruo estudiando a los animales al zoológico de Tokio, y los sofocante que era el traje, de más de 100 kilos de peso.



La vestimenta original de Godzilla estaba hecha de un preparado de hormigón ante la escasez de materiales más ligeros como el caucho tras la Segunda Guerra Mundial.



La película fue todo un éxito en Japón y con su llegada a Estados Unidos dos años más tarde en una adaptación que llevó por nombre 'Godzilla: King of the Monsters!' (1956), la locura se expandió.



En una entrevista concedida en 2014 con motivo del 60 aniversario de la criatura a la web especializada Nippon.com, Nakajima recordaba la primera vez que fue a una sala de cine tras el estreno del filme del 54 para comprobar las reacciones de la gente.



"Recuerdo cómo los niños no paraban de cuchichear cuando hablaba el protagonista. Pero cuando el sonido de Godzilla apareciendo en la pantalla hizo retumbar la sala, los ojos de los espectadores se iluminaron. No pude contener las lágrimas. Era todo un éxito", dijo.



La saga nipona cuenta con un total de 29 títulos, la más reciente dirigida por Hideaki Anno, 'Shin Godzilla' (2016) -y una versión de animación cuyo estreno está previsto para este año-, y tres adaptaciones estadounidenses, pero la preferida de Nakajima fue siempre el debut.



Pese a saltar a la fama por ser el primer hombre en ponerse en la piel de Godzilla, Nakajima comenzó su carrera en películas de corte bélico y de samuráis, entre las que destacan 'Eagle of the Pacific' (1953), también de Ishiro Honda, y 'Los siete samuráis' (Shichinin no samurai, 1954), de Akira Kurosawa.



Además de a Godzilla, Nakajima encarnó a otros monstruos para el estudio nipón Toho, como Mothra, en la película homónima de 1961, o King Kong, en el filme 'King Kong Escapes!' (1967).



También apareció en otros títulos como 'Frankenstein Conquers the World' (1965), donde interpretó el monstruo reptiliano Baragon, y en 'War of the Gargantuas' (1966), donde era el antagonista, Gaira.



Nakajima siguió asistiendo a convenciones del género "kaiju" (monstruo) y a encuentros con aficionados tras retirarse, y en 2010 la editorial Yosensha publicó su autobiografía japonesa, 'Kaiju jinsei' (Monster Life).



