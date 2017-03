Falleció Genoveva Nieto, actriz de la serie ‘Dejémonos de vainas’

Este domingo, en horas del mediodía, se confirmó la muerte de la actriz colombiana Genoveva Nieto, quien encarnó a la Prima Donna en ‘Dejémonos de Vainas’, la serie de televisión escrita por Daniel Samper Pizano y por Bernardo Romero Pereiro, que se hizo famosa en el país durante las décadas del ochenta y noventa.



Nieto ingresó al elenco del programa cuando tenía apenas 13 años de edad, y aunque había sido contratada para grabar un solo capítulo, su talento y carisma le valieron la continuidad en esta producción durante los siete años siguientes.

Liz Yamayusa, gerente de la programadora Coestrellas, que produjo ‘Dejémonos de Vainas’ desde 1984 hasta 1987, le dijo a EL TIEMPO que “Genoveva era una niña muy linda, muy bien hablada, muy educada y con un sentido del humor maravilloso. Con su personalidad supo ganarse el cariño y el respeto de todo el equipo, no solo de los actores, sino también de todas las personas que estaban detrás de cámaras”.



Aunque aún no se conocen detalles específicos sobre su deceso, pues sus familiares y amigos más cercanos no quisieron hablar al respecto, se sabe que desde hace cinco años la actriz luchaba contra un cáncer que la obligó a guardar reposo durante los últimos meses.



“Me duele mucho su partida, pero estoy segura de que ella libró esta lucha con todas sus fuerzas, porque si algo nos dejó claro es que siempre fue una mujer muy valiente”, añadió la gerente de Coestrellas.



Por su parte, Maru Yamayusa, recordada por su papel de Josefa en esta misma serie, dijo haber sido la persona que ‘adoptó’ a Nieto cuando estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación.



“Aunque ella tenía a sus papás y a sus hermanitos, podría decirse que yo fui su ‘mamá adoptiva’ en el programa, porque ella era la más chiquita de todas. Era una niña llena de capacidades y siempre se preocupó mucho por su familia. Sinceramente siento como si hubiera perdido a mi hija mayor”, dijo entre lágrimas la actriz.



Al parecer, el diagnóstico médico de Nieto era tan delicado que su partida se había convertido en un hecho inevitable, tal como lo hizo saber hace apenas unas semanas el columnista Carlos Castillo Cardona, quien el 21 de febrero publicó en este diario un texto llamado ‘Déjame pistas’, dedicado a la Prima Donna, que además fue su amiga durante varios años.



Uno de los párrafos más sentidos, y con el que concluye su columna, dice así: “Ahora que Genoveva va a emprender este viaje, yo, ‘su padrecito adoptivo’, le pido que en su recorrido, vaya donde vaya, me deje pistas para no perderme cuando yo recorra el mío. Que como los exploradores, me señale el camino, me indique la presencia de los perros bravos, de las aguas potables, de las bifurcaciones que hay que tomar y las que se deben evitar. Que me guíe para estar seguro de que cuando llegue el momento nos podamos encontrar. Allí estaremos todos, reunidos y unidos, como siempre hemos estado alrededor de Genoveva”.



Luego de su actuación en ‘Dejémonos de Vainas’, Genoveva Nieto viajó a Francia para estudiar cine y televisión. Al término de su carrera se fue a trabajar con la embajada colombiana en Israel, y en 1998 regresó al país, donde se vinculó con Cromos, Cenpro y Caracol.



Tras darle un nuevo rumbo a su vida, incursionando en el turismo, desde el 2011 se desempeñó como jefa de relaciones públicas de Seguros Bolívar.



“Trabajar con ella fue espectacular. Aunque era muy culta y estudiada, nunca llegó con ínfulas de nada y, por el contrario, se unió al nivel de todos y pasamos a ser una gran familia, dentro y fuera del programa. Así que la recordaremos como un ángel que llegó a alegrar nuestras vidas”, concluyó Yamayusa.



