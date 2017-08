Murió uno de las actores de la saga de 'Harry Potter'

El actor británico Robert Hardy, que interpretó al ministro de magia Cornelius Fudge en las películas de la saga del niño mago 'Harry Potter', ha muerto a los 91 años, informó su familia.

Además del papel en las adaptaciones al cine de las novelas de la escritora J.K. Rowling, Hardy era conocido por la serie de televisión 'All Creatures Great and Small', que la cadena pública británica BBC emitió entre 1978 y 1990



Sus hijos -Emma, Justine y Paul- lamentaron que haya llegado el final de la "tremenda vida" del actor, que cultivó una "gigantesca carrera de más de 70 años en el teatro, la televisión y el cine".



"Papá será recordado también como un meticuloso lingüista, un artista brillante, un amante de la música y un campeón de la literatura", subrayaron en un comunicado.



Hardy comenzó su andadura profesional en la década de 1950 como actor clásico, interpretando diversas obras del dramaturgo británico William Shakespeare tanto en el teatro como la televisión.



La BBC contó con él para una serie de largo recorrido por primera vez en 1966, cuando se unió al reparto de 'The Troubleshooters', que duró hasta 1970.



Entre 1978 y 1980 participó en la primera etapa de 'All Creatures Great and Small', y apenas un año después, en 1981, fue distinguido por la reina Isabel II como Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus méritos artísticos.



Hardy fue, además, el rostro del ex primer ministro británico Winston Churchill en diversas ocasiones, la más conocida de ellas el drama televisivo 'Winston Churchill: The Wilderness Years' (1981), por el que obtuvo un premio Bafta.



En los últimos años, Hardy era célebre por su participación en la saga de 'Harry Potter', en la que apareció por primera vez en 2002, en la cinta 'Harry Potter y la cámara de los secretos'.



Hasta 2007, encarnó en otras tres películas a Cornelius Fudge, uno de los ministros de magia del mundo ficticio creado por Rowling.