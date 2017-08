Muere el célebre actor Jerry Lewis a los 91 años

Lewis falleció en Las Vegas (Nevada) a los 91 años de edad, confirmó la oficina de su representante. John Katsilometes, el columnista del diario Las Vegas Review-Journalreported, había adelantado minutos antes que el actor había fallecido en su casa.

Vegas después de desarrollar una infección del tracto urinario, lo último en su largo historial de problemas de salud, como el ataque al corazón del que se repuso 2006.



Lewis alcanzó por primera vez la gloria junto a Dean Martin, con el que desde 1946 triunfó en todos los escenarios para formar una de las parejas más memorables del humor estadounidense.



Durante los siguientes 10 años, ambos protagonizaron numerosos filmes cómicos como "My Friend Irma" (1949), "The Stooge" (1952), "The Caddy" (1953), "Artists and Models" (1955) y "Pardners" (1956), recaudando varios millones de dólares.



EFE