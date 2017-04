Tres leyendas del cine se unen para robar un banco

La voz de Dios (Morgan Freeman), el mayordomo de Batman (Michael Caine) y el abuelo de Pequeña Miss Sunshine (Alan Arkin) entran a la ‘suite’ de un hotel. No, no se trata del inicio de un chiste, sino de un encuentro reciente con medios internacionales de las tres leyendas del cine para hablar de su más reciente película: Freeman, Caine y Arkin son los protagonistas de ‘Un golpe con estilo’ (‘Going in Style’), que se estrena el jueves en Colombia.



“¿Se suponía que teníamos que venir en corbata?”, pregunta Caine con toda la seriedad del mundo admirando el traje formal de Arkin. “Pensé que era con cámaras. Me equivoqué, lo siento”, responde su colega con cara de regañado y su inconfundible acento de Brooklyn.

Los tres ganadores del Óscar dieron muestra de su camaradería y su habilidad para tomarse del pelo durante la breve charla en el hotel Mandarin Oriental de Nueva York.



En la película encarnan a tres jubilados que deciden robar un banco luego de que pierden sus pensiones. La dirige Zach Braff (‘Scrubs’, ‘Tiempo de volver’).



Caine, de 84 años, interpreta a Joe, el líder del grupo y quien orquesta el golpe contra el banco que los ha exprimido con sus prácticas crediticias. Freeman, de 79 años, es Willie, un viudo tranquilo amante del programa de televisión ‘The Bachelor’. Arkin, de 82 años, es el más renuente de los tres a realizar el asalto, pero al final termina conduciendo el vehículo en el que huyen.



Justamente sobre eso, Freeman opina que hubo un error de ‘casting’, porque él es quien mejor conduce de los tres. Aunque reflexionando un poco, reconoce que el carro usado en la película es un poco soso. Caine se lava las manos: el actor británico dice que renunció a conducir hace mucho “por la seguridad del público”.



La amistad entre Caine y Freeman ha sido forjada a lo largo de seis películas en las que han trabajado juntos, incluyendo la trilogía de ‘El caballero de la noche’. Esto no quiere decir necesariamente que pasen tiempo juntos por fuera del set.



“Es difícil cuando no estamos en el mismo lugar o ciudad por más de cinco minutos”, dice Caine. “Él (señalando a Freeman) vive en Misisipi, él (señalando a Arkin), en San Diego, y yo vivo en Londres”.



Entre escenas, sin embargo, se la pasaban compartiendo historias sobre sus años en la industria, recuerda el director, quien admite que trabajar con actores con semejante trayectoria fue un poco intimidante. A pesar de haber repasado el guion y charlado con los tres días antes de iniciar el rodaje, los nervios del primer encuentro fueron inevitables.



“Son personas muy agradables, pero obviamente me pregunté ‘¿se van a dejar dirigir de mi pequeño yo?’ ”, dice el director, conocido más por su papel del doctor Dorian en la comedia ‘Scrubs’.



“Pero fueron increíbles. No pudieron ser más comprensivos y abiertos. Y al final de cuentas, la película no hubiera funcionado si no me pongo los pantalones de líder y ellos lo aceptan”, agrega. La teoría entre los tres actores es que Warner Brothers les mintió para lograr tenerlos en ‘Un golpe con estilo’. “Nos dijeron a cada uno de nosotros que ya los otros dos habían firmado”, asegura Caine. “Es un truco común de los estudios”, agrega Freeman. Eso sí, todos reconocen que el guion es divertido y sensible. (Lea también: Hollywood entrega premio honorífico a Morgan Freeman por su vida)



La cinta es en realidad una versión nueva de la película homónima de 1979, que dirigieron y escribieron Martin Brest y Edward Cannon.



El guionista de la versión actual, Theodore Melfi (quien coescribió y dirigió la nominada al Óscar ‘Talentos ocultos’), trató de no hacerla tan sombría como la original, comenta Braff. “Queríamos hacer algo más esperanzador y divertido y, claro, con contenido social que nos permitiera mostrar cómo son tratados nuestros ciudadanos de la tercera edad”. Además de humor, la película tiene sus toques de acción y misterio.



Increíblemente, los tres confiesan que ninguno puede darse el lujo de jubilarse y por eso siguen haciendo cine. “He sido pobre y he sido rico, ser rico es mejor”, dice con humor socarrón Arkin. Pero más que el dinero, la motivación para hacer ‘Un golpe con estilo’ fue la oportunidad de compartir entre los tres.



“Lo mejor fue trabajar con estos tipos”, dice Freeman señalando a sus dos compañeros. “¡Oh! qué dulce”, responde Arkin con ironía. “Sí, estoy de acuerdo: es muy fácil trabajar con ustedes”, remata Caine.

Cuatro datos con estilo

Más de 200 años de experiencia suman Alan Arkin, Morgan Freeman, y Michael Caine. Por sus cintas acumulan cerca de US$ 20.000 millones en taquilla.



Reparar aspiradoras es uno de los trabajos más raros que Arkin ha hecho. Caine trabajó en una fábrica de mantequilla justo después de dejar el ejército a los 20 años.



Los tres son poco amigos de las redes sociales y las ‘app’ de mensajería, aunque Caine tiene cuenta de Twitter y página web. “Todo lo hace mi esposa”, admite.



En la película hay un chiste sobre las ‘mulas’ colombianas que quizá no le hagan mucha gracia al público local. El director Zach Braff responde que no hay que tomárselo tan en serio y que “todos somos víctimas de bromas de vez en cuando”.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Especial para EL TIEMPO

Nueva York