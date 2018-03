La historia real detrás de la serie ‘Mindhunter’

18 de marzo 2018 , 12:25 a.m.

En ‘Mindhunter’, la australiana Anna Torv (‘Fringe’) interpreta a la doctora Wendy Carr, psicóloga y académica que llega a trabajar con agentes del FBI para convertir sus informales entrevistas a asesinos en serie en un estudio que permita elaborar conclusiones con estándares científicos.

El personaje está inspirado en Ann Burgess, profesora y enfermera con experiencia en víctimas de abuso sexual, mencionada brevemente en el libro en el cual se basa la serie, pero que cumplió un rol esencial en la historia del FBI. Burgess, que en 2013 fue nombrada una “leyenda viviente” por la Asociación de Enfermeras Psiquiátricas de EE. UU., llegó a colaborar con la Unidad de Análisis de Conducta de la agencia en 1980 y ayudó a analizar resultados de entrevistas y perfiles criminales. En 1992, ella y su marido, Allen Burgess, escribieron junto con John Douglas y Robert Ressler el ‘Manual de clasificación de crímenes’, una biblia para investigación de crímenes violentos.



Holden Ford, el protagonista de ‘Mindhunter’, interpretado por Jonathan Groff, es el alter ego de John Douglas, que escribió el libro ‘Mindhunter’, en el que se basa la serie y es una leyenda de la investigación criminal. Ford, como Douglas, es un entusiasta agente del FBI que quiere entender los impulsos y las motivaciones de los criminales y comienza a entrevistar a asesinos en serie encarcelados. El personaje de ficción y el real comparten una habilidad para improvisar y probar métodos no convencionales, aunque Ford no tiene el humor a menudo inapropiado que Douglas muestra en su libro. Muchas de las situaciones que ponen en problemas al protagonista de la serie ocurrieron en la vida real, pero sin las mismas repercusiones.



Douglas se unió a la Unidad de Análisis de Conducta en 1977, cuando llevaba 7 años en el FBI y había sido parte del equipo Swat. En el libro ‘Mindhunter’, el investigador explica cómo la creación de perfiles criminales –que existía solo a nivel teórico– que pudieran usarse en investigaciones policiales se convirtió en su principal vocación, e incluso llegó a impactar negativamente su vida familiar. En algún momento era el único perfilador activo del FBI, viendo más de 150 casos al mismo tiempo, y el estrés lo llevó a colapsar en 1983 por una encefalitis viral que casi le cuesta la vida.



El compañero de Ford en su proyecto de investigación de asesinos en serie en la ficción es Bill Tench (Holt McCallany), agente del FBI con más experiencia en el campo. Está inspirado en Robert Ressler, otro gran pionero en el desarrollo de perfiles criminales que trabajó con Douglas en el estudio y posterior análisis de resultados. Aunque en la serie Tench se muestra en principio reacio a sumarse a la idea de Ford, en la realidad, según el libro ‘Mindhunter’, este estuvo a bordo desde la primera entrevista a Kemper.



A Ressler se le atribuye haber creado el término ‘asesino en serie’, aunque este puede hallarse en la literatura, incluso en los años 30. Su carrera fue tan distinguida como la de Douglas, y escribió cuatro libros, el más notable ‘Whoever Fight Monsters’ (‘Quien pelea contra monstruos’), en 1992. Más de una vez difirió de opinión con su antiguo socio, e incluso testificaron para partes contrarias en juicios (Douglas siempre por la fiscalía). Ressler falleció en 2013, a los 76 años, por enfermedad de Parkinson.



El desconocido actor Cameron Britton es la gran revelación de ‘Mindhunter’, por su acertada y escalofriante interpretación de Edmund Kemper, un personaje cuyos macabros crímenes contrastan con su personalidad introspectiva y afable, al punto de que John Douglas confiesa en el libro que no pudo evitar que el asesino en serie terminara agradándole.



Kemper fue el primer entrevistado de Douglas y su socio en el proyecto, Ressler, y resultó ser un gran punto de partida, ya que, además de ser un hombre brillante –coeficiente intelectual 145–, tenía un alto interés por hablar en detalle de sus crímenes y las razones detrás de ellos. Mostró una personalidad perturbadora desde la niñez, provocada en gran parte por una madre en extremo abusiva. A los 10 años ya torturaba animales y a los 15 mató a sus abuelos, por lo que fue enviado a un hospital psiquiátrico hasta los 21. Entre 1972 y 1973 mató y desmembró a seis universitarias, y terminó su carrera criminal con el asesinato de su madre y la mejor amiga de esta. Se entregó a la policía y fue condenado a ocho cadenas perpetuas (pidió pena de muerte, pero esta estaba suspendida en California en esa época).



La profunda introspección de Kemper llevó a Douglas a elaborar la base del perfil de varios de los criminales con los que se topó después.

Inspiró también ‘El silencio de los inocentes’

John Douglas describe en su libro ‘Mindhunter’ su especial aptitud para ponerse en el lugar del criminal y de la víctima, con base en el estudio de la escena del crimen. En su carrera colaboró en importantes investigaciones en Estados Unidos y el Reino Unido, y tras retirarse del FBI, en 1995, ha seguido trabajando como consultor privado y escribiendo libros sobre su trabajo. Douglas, hoy de 72 años, inspiró también la premiada película ‘El silencio de los inocentes’ (Jodie Foster, Anthony Hopkins) y la serie ‘Criminal Minds’.



ROMINA RAGLIANTI

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @romirag