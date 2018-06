‘Falco’: así renace un policía después de 23 años en coma

Un detective que recibe un balazo en la cabeza se despierta 23 años después de un coma. Ese es el eje argumental de 'Falco', la nueva serie inspirada en el formato de 'The Last Cop', que ha tenido exitosas versiones en Japón y Alemania, y ahora se adapta al contexto latinoamericano.

“Trataron de ser muy fieles a la historia original (…) Cuando Álex Falco se despierta, no entiende absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor: los carros, la tecnología, como habla la gente. Su hija (que ahora tiene 25 años) no sabe cómo llamarlo y su esposa rehizo la vida con otro hombre”, cuenta el actor argentino Michel Brown acerca del personaje protagónico.



“La serie tendrá su toque de humor negro, con la historia de este hombre que intenta reencontrarse con torpeza con su entorno. Además, choca porque tiene la mentalidad de 20 años en un cuerpo de 40”, agrega Brown, reconocido por su participación en la serie 'Sr. Ávila'.



'Falco' se filmó en Ciudad de México, con la producción de la colombiana Dynamo. Son 12 episodios que se estrenarán en julio, en la plataforma de contenidos web Amazon, responsable de éxitos como 'Mozart in the Jungle' y 'Transparent'.



Como proyecto paralelo a la actuación, Brown acabó de rodar un documental, junto con su esposa (la actriz colombiana Margarita Muñoz), sobre una pareja que recorrió 2.600 kilómetros en moto, entre Pakistán e India. “La idea es hacer seis más en Nueva Zelanda, Estambul, Shangái y Tokio”, adelanta.

