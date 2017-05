‘El día del atentado’: una mirada a los héroes de Boston

Eran las 2:50 p. m. Los informes oficiales indican que en ese momento habían pasado dos horas desde que el ganador de la maratón de Boston del 2013 cruzó la meta y que faltaban unas cinco más para que el último participante llegara al lugar.



Pero a esa hora, el tiempo se detuvo: dos explosiones, con 20 segundos de diferencia, convirtieron las graderías que estaban atestadas de público en una inmensa polvareda, gritos, sangre y confusión.

“Cuando vas a una maratón sabes que habrá personas de todas las edades: ancianos, niños, madres y padres que van a darles apoyo a sus seres queridos en la competencia. Es una ocasión de gozo. La gente no espera que algo como esto pase”, comentó en un encuentro con la prensa el actor Mark Wahlberg, protagonista de la película ‘El día del atentado’, que se inspira en aquella jornada de luto para la sociedad estadounidense. El filme ya se puede ver en cines del país.



Las explosiones del 15 de abril del 2013 en Boston dejaron tres víctimas fatales y 264 personas heridas, varias de ellas de consideración. ‘Patriots Day’, como se titula en inglés el filme, sigue de forma paralela la persecución de las autoridades a los terroristas y las historias de algunos de los sobrevivientes.



“ ‘El día del atentado’ es una producción acerca del heroísmo de los civiles, la fuerza y la resiliencia en contra de la maldad. Era una historia que debíamos contar”, explica Peter Berg, quien dirige la película en la que comparte por tercera vez con Wahlberg, después de ‘El sobreviviente’ (‘The Lone Survivor’) y ‘Horizonte profundo’ (‘Deepwater Horizon’).



“A Pete le interesaba relatar las historias de estos héroes con el compromiso de hacerlo bien”, agregó el intérprete que ha aspirado al Óscar en dos oportunidades: como actor secundario, en el 2007, por ‘Los infiltrados’, y como productor con la nominación de ‘El luchador’ a mejor película en el 2011.



Junto con Wahlberg figuran en el reparto Kevin Bacon, J. K. Simmons, Michelle Monaghan y John Goodman, que opinó acerca del filme: “Me impresionó el compromiso de la producción, sobre todo con las víctimas. Fue una de las razones por las que me involucré”.



“Cuando estalló la primera bomba, la gente no empezó a correr en la dirección opuesta, sino hacia las víctimas (es posible que eso aumentara el número de heridos con la segunda detonación). Individuos que simplemente pasaban por el lugar se unieron a las autoridades y estamos hablando de grandes actos de heroísmo que fueron muy inspiradores en todo sentido”, agrega Wahlberg que se pone en la piel del policía Tommy Saunders, quien al lado del sargento Jeffrey Pugliese (Simmons) participa de la estrategia de inteligencia impulsada por el gobierno de Boston, el FBI y la CIA.



‘El día del atentado’ se suma al listado de películas inspiradas en ataques terroristas: ‘Múnich’, ‘Vuelo 93’, ‘Objetivo Bin Laden’, ‘Mi nombre es Khan’ y ‘World Trade Center’, entre otras.



“Nuestra película se refiere a los héroes, no solamente a quienes reaccionaron al momento de las explosiones, sino a los que ayudaron en los momentos posteriores en la búsqueda de la verdad y de los culpables –comenta el productor Michael Radutzky–. Los héroes verdaderos fueron aquellos que se sobrepusieron a la adversidad, que se sacrificaron por la causa. El día del atentado es una celebración de sus existencias”, añade.



La banda sonora de la cinta estuvo a cargo de Trent Reznor, líder de la agrupación Nine Inch Nails y responsable de los temas y la música incidental de casi un centenar de películas (en el 2011 ganó el Óscar por ‘La red social’).



“Esta película no es sobre nuestra experiencia individual como actores, depende de nosotros representar bien la realidad, honrar a las víctimas, así como a todas las personas que trabajaron incansablemente para seguir el rastro de los criminales y asegurarse de que no causaran más daño”, puntualiza Wahlberg.

Terrorismo: insumo para Hollywood

Desde historias corales hasta falsos documentales: los ataques terroristas se han convertido en la esencia de muchos guiones. Estos son algunos:



* 11’09’01 (2002): once reconocidos realizadores de varias nacionalidades plasman, en cortometrajes sus visiones y dramas del fatídico 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.



* Múnich (2005): el director Steven Spielberg retoma la tragedia ocurrida durante los Juegos Olímpicos de 1972, cuando la organización palestina Septiembre Negro toma como rehenes a miembros de la delegación de Israel: ocho deportistas fueron asesinados.



* Vuelo 93 (2006): también inspirada en los dramáticos hechos ocurridos el 11 de septiembre, retrata en tiempo real el coraje de los pasajeros de este avión, quienes sometieron a los terroristas e hicieron que la nave se estrellara cerca de Shanksville (Pennsylvania). Dirigida por Paul Greengrass.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO