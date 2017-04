‘Puedo demorarme semanas en salir de un personaje’: Marion Cotillard

Cuando Marion Cotillard, ganadora del Óscar a mejor actriz en el 2008 (‘La vie en Rose’), leyó por primera vez el guion de ‘Un momento de amor’, simplemente, dice ella, sintió una conexión tan grande y el papel le pareció tan bueno que le fue imposible rechazar. Ella interpreta a Gabrielle, una mujer en búsqueda de amor y libertad, atrapada en un matrimonio arreglado.



El giro en la historia de este filme, dirigido por la francesa Nicole García y que acaba de estrenarse en Colombia, comienza cuando la protagonista se enamora de un militar herido: Andre, interpretado por Louis Garrel.

Se trata de un drama basado en la novela corta de Milena Agus del 2006, que abarca 20 años de la vida de Gabrielle, comenzando en un pueblo en Provenza donde ella vive, pero donde se siente como una extranjera. “Diría que es una historia –dice Cotillard– sobre una mujer que vive en un mundo en el que no puede ser ella misma y, de alguna manera, empieza una rebelión silenciosa. Tiene una sexualidad y amor adentro crudo y salvaje. No hay nada más importante para ella que eso”.



La actriz reflexiona sobre su más reciente rol protagónico.



¿Qué sensaciones le deja la película?



Diría que es una historia sobre una mujer que vive en un mundo en el que no puede ser ella misma. No encaja en donde su familia quiere ponerla. Uno de los temas que más me interesó fue cómo cuando las personas a tu alrededor niegan quien realmente eres, puede llevarte a una forma de locura.



¿Cómo describiría a su personaje?



Tumultuoso. Hay una fiebre en su interior que le brinda libertad y vida a donde quiera que vaya. Es un personaje muy singular porque es una rebelde, y al mismo tiempo acepta casarse con un hombre al que no ama. Es una mujer libre, pero atrapada.



¿Cree que ella ve el matrimonio como un escape de su familia?



Sí, claro. En un primer momento se niega a casarse con un hombre que no ama y que ni siquiera conoce, pero al mismo tiempo lo ve como una nueva experiencia, como ¿y por qué no? Por qué no dejar a su familia, no para tener una relación con este hombre, sino para explorar cómo puede ella encontrar libertad y amor en otro lado.



Nicole García es actriz, ¿eso le da una mirada diferente como directora?



Sí, porque cada cosa que experimentas en el set, sabes que la directora también lo ha experimentado. Sabes que ella está conectada con lo que pasa en tu interior. Hay algo que no tiene necesidad de explicarse, pero es reconfortante saber que cada segundo de lo que vives es entendido por alguien. Hay algo en ella que siempre he amado y es su salvajismo. Nicole es una mezcla perfecta entre femineidad y masculinidad.



¿Cree que, como Gabrielle, enamorarnos nos hace un poco locos?



No sé si lo que la vuelve loca es enamorarse. Creo que lo que de cierta manera la enloquece es no ser quien realmente es, ser negada.



¿Simpatiza con la pasión de Gabrielle?



Simpatizo con cualquiera cuya libertad es arrebatada, y con cualquiera a quien su sociedad no le permite ser quien quiere ser.

¿Diría que esta es una película sobre el amor?



¿Sobre el concepto del amor? Pues, sí. Creo que ella tiene tantas expectativas: carga con sexualidad y amor en ella de una manera muy cruda, muy salvaje. Quiere experimentar pasión y amor, por eso busca lo que ella cree que es la única manera de vivir.



Este es claramente un papel muy retador. ¿Fue difícil dejar atrás al personaje al final del día?



Cuando pasas tus días siendo alguien diferente, te afecta, cuando regresas a casa hay algo que cargas, porque en vez de ser yo misma cada día, soy alguien diferente. Entonces no puedo solo volver a mí misma apenas termino el personaje. Puedo demorarme dos semanas, tres o cuatro... Pero está bien. Mientras estés consciente de ello, está bien.



¿Hizo una investigación o buscó antecedentes para su personaje?



Debí inventar un par de cosas que pasaron en su vida antes de que la conozcamos en la película. Siempre tengo que hacer eso, amo hacerlo. Debo entender de dónde vienen el amor, la pasión, el sufrimiento y el dolor, y siempre debo ir atrás, a la niñez, para encontrar claves o inventarlas.



¿Y cómo lo inventa?



Es un proceso. Algunas cosas llegan de una vez, otras llegan a medida que exploras el personaje y la personalidad más a fondo: el corazón y el alma del personaje. A veces las cosas llegan y yo soy como ‘Oh, no quiero eso’ y se queda. Trato de alejarme de lo que no va a ayudarme y luego se queda, y ahí es cuando sé que debo explorarlo más para hacerlo mío, o rechazarlo definitivamente, lo cual nunca ha sido el caso.



