‘La hermandad’, un reto especial en la carrera de Manolo Cardona

Al actor colombiano Manolo Cardona le gustan los papeles con cierta dualidad. Es cierto que ese es el trabajo cotidiano de un intérprete, pero, en el caso de ‘La hermandad’ –la serie que protagoniza y produce–, reconoce que encontró un reto especial en su carrera.



Esta producción cuenta cómo la vida le cambia a Julio Kaczinski (Cardona), quien, después de pasar por un fuerte suceso familiar, decide tomar venganza contra una organización criminal.



Esta serie, de 12 capítulos, está disponible en la plataforma de Claro video (sus dos temporadas) y se puede ver gratis en clarovideo.com, entrando a la sección Básico, en la que no se necesita ser usuario registrado de la plataforma.

Cardona conversó con EL TIEMPO acerca de la serie, el poder de la venganza, el karma y la experiencia de hacer una producción televisiva para la web.



La venganza parece ser el mejor ‘anabólico’ para enfrentar a cualquier enemigo, pero ¿qué significa ese ‘ojo por ojo’ para usted?



Entender lo que le sucede al personaje fue muy doloroso para mí, y muy duro imaginarme lo que él estaba pasando y viviendo. Creo que lo peor para un ser humano es perder a su familia, eso no se lo deseo a nadie (...). No sé qué haría si eso llegase a ocurrir, aunque yo, Manolo, creo en el perdón, en la tolerancia, en todo eso. No creo en eso de la venganza o en el ‘ojo por ojo, diente por diente’, pero no es mi punto juzgar al personaje, simplemente fue la decisión de Julio.

¿Tendrá su personaje una luz de redención?



Sí. Aparece una dosis de esperanza, pero Julio no sabe si seguir con su cometido o darle vuelta, tratar de encontrar a su hija y olvidarse de todo. Esa dualidad lo va a hacer tomar decisiones, muchas de ellas equivocadas, y va a traer consecuencias muy duras.



¿Se sintió cómodo haciendo una serie para la web?



Sí, sin duda; de hecho, estamos ya preparando nuevas series y argumentos para seguir produciendo, y la idea es seguir haciéndolo para la web. De hecho, ya hay cosas bastante avanzadas que en su momento revelaré.

¿Cuándo se puede ver?

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En twitter: @AndresHoy1