‘ ‘Valerian’ es como yo: loca, divertida y colorida’: Luc Besson

Valerian y Laureline son amigos y colegas. Su juventud no les impide tener una responsabilidad enorme: son los encargados de mantener la paz en los territorios humanos, una parte importante en el vasto universo donde conviven con seres de otros planetas.



Alpha es el símbolo de esa diversidad; su constante expansión y abundantes oportunidades hacen que la Ciudad de los Mil Planetas sea el lugar más apetecido por humanos y alienígenas. Pero, algo siniestro se cocina en el corazón de esa metrópoli, y la pareja de agentes espaciales debe averiguarlo.

“Mi referencia para crear una ciudad como Alpha fue muy actual: Buenos Aires, Nueva York o París, donde ubico a miles de personas que intentan convivir en paz: blancos, negros, amarillos, judíos, musulmanes, cristianos… La gran diferencia con la película es que transcurre en el siglo XXVIII y quienes son diferentes o extranjeros realmente lo son. Son alienígenas. Y, ¿sabes qué? Conviven, lo logran. Eso nos hace cuestionarnos si de veras es tan difícil estar todos juntos hoy en día”.



La explicación es del francés Luc Besson, director y coguionista de ‘Valerian’, filme que se acaba de estrenar en Colombia.



El realizador es el mismo que en la década de 1990 les sacó lágrimas a quienes vieron la conmovedora historia de León, un sicario con corazón en ‘El perfecto asesino’ o quien planteó un universo futurista en donde Leeloo buscaba, sin saberlo, el amor (‘El quinto elemento’).



El parisino, de 58 años, cuya carrera ha rebosado de triunfos en taquilla y entre la crítica, en contraste con algunos descalabros colosales, explicó la génesis de ‘Valerian’, uno de los proyectos más ambiciosos de su filmografía, que se inspira en una serie de historietas publicadas a mediados de los años 60.



EL TIEMPO tuvo acceso a una entrevista* con Besson, responsable de títulos como la trilogía de ‘El transportador’, ‘Colombiana’, ‘Lucy’, ‘Nikita’, ‘The Lady’, y de la serie animada de ‘Arthur y los minimoys’.



¿Cuál fue el mayor reto para producir ‘Valerian’?



Yo no tengo a Disney o Warner Bros. respaldándome, ¿sabes? Soy independiente, y eso es bastante difícil. Es como jugar en la tercera división del fútbol y querer llegar hasta arriba. Ese fue el gran desafío, tener un sueño, enfocarte en cada uno de los pequeños detalles durante muchos años (nueve en total) e intentar mantener el proyecto hasta el final. Ser capaz de proponer una película distinta, ese fue mi mayor reto.



¿Qué diferencia a ‘Valerian’ de otras películas de superhéroes, intergalácticas o de ciencia ficción actuales?



Creo que es la misma diferencia entre ir a un restaurante de comida rápida o a uno pequeño y local. Yo soy el pequeño restaurante local, soy un artista, hice la película con mis manos y por eso luce como yo. Se ve un poco loca, pero al mismo tiempo, divertida y colorida. No es producto de una fábrica o de un gran estudio, no obstante haber invertido casi 200 millones de dólares en su producción. Está hecha por artistas con el corazón. Es única, no es comida rápida.



¿Por qué decidió hacer ‘Valerian’ en este momento de su carrera?



Uno nunca piensa en eso, honestamente. Es como cuando te casas: la gente te pregunta ¿por qué con esa persona? ¿Por qué ahora? Y, te garantizo, no podrás responder, porque simplemente es cuando deba ser.



A veces hay películas que quieres hacer, pero no estás preparado para ellas. ‘Lucy’, por ejemplo, me tomó diez años porque cuando empecé a escribir el guion, la historia me superaba. Debí esperar, necesitaba prepararme mejor para entender bien de lo que estaba hablando. Así que las películas llegan en el momento correcto siempre.



¿Cuál es el alma de Valerian? ¿Qué conecta con la audiencia?



Su humanidad. Valerian es un buen chico, puedes confiar en él, pero es un poco pretencioso, incluso estúpido, pero lo niega. En contraste con Laureline, que es muy pragmática. Ella es el bombón rudo de la relación; como en la vida real, la mayor parte del tiempo las mujeres son más organizadas que los hombres. Incluso, si no te gusta la ciencia ficción, te relacionas con la pareja, porque conoces la historia (risas).



¿Qué sigue después de ‘Valerian’?



Yo digo que paciencia, porque cada día tienes cosas por hacer y hay que hacerlas bien. Debes ser paciente porque pones una piedra y luego otra al lado de la primera y después muchas más. Eventualmente, con el paso de los años tienes un muro y, después, algunos muros que ya son una casa. Así es este trabajo, como el de una hormiga; hay que ser humilde y cargar tu piedra a diario, nunca darte por vencido.



* Entrevista concedida por Diamond Films

Orígenes de la historia

A mediados de los años 60, el guionista Pierre Christin, el dibujante Jean-Claude Mézières y la colorista Évelyne Tranlé aunaron su talento en una serie de historietas de ciencia ficción, titulada ‘Valérian: agente espacio-temporal’ (‘Valérian, agent spatio-temporel’). En 1967 fue publicada por primera vez en la revista ‘Pilote’. Debido a la resonancia que obtuvo, la editorial Dargaud la trasladó al formato álbum, en 1970. Aunque desde el comienzo en los relatos figuró Laureline, solo al conmemorarse los 40 años de la serie, en el 2007, el cómic pasó a llamarse ‘Valerian y Laureline’, confirmando la relevancia de su protagonista femenina.



