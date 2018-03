Los premios Óscar que fueron capaces de romper fronteras

05 de marzo 2018 , 06:33 a.m.

05 de marzo 2018 , 06:33 a.m.

El teatro Dolby de Los Ángeles se convirtió de nuevo en el espacio de encuentro de los principales protagonistas de una industria cinematográfica con la celebración de la gala de la 90.ª edición de los premios Óscar de la Academia.



Fue el reconocimiento a lo mejor del cine en un momento en que esa industria todavía carga con la marca de la polémica y busca generar cambios en su interior.



“Juntos tenemos que parar esto” (refiriéndose al abuso sexual y al caso del productor Harvey Weinstein), fue una de las frases de Jimmy Kimmel, el presentador de la gala.

“Tenemos películas excelentes que fueron opacadas por ‘Pantera negra’ ”. “Recuerdo la época en que era difícil que una mujer o una minoría fueran protagonistas de una película de superhéroes; eso fue en marzo pasado –bromeó–, antes de agregar: “Muchas cosas están cambiando”, y dio un paso al primer premio de la noche, que fue para Sam Rockwell, en la categoría de mejor actor de reparto por su trabajo en ‘Tres anuncios por un crimen’. Mientras su compañera Frances McDormand se quedó con el de mejor actriz.



Ese fue un reconocimiento casi que cantado, al igual que el de Gary Oldman, que se llevó a su casa la estatuilla dorada como mejor intérprete por su impresionante caracterización de Winston Churchill en ‘Las horas más oscuras’.



Ese filme también fue el protagonista de la contienda por el de mejor maquillaje. El Óscar a mejor diseño fue para ‘El hilo invisible’.



Así mismo, el Óscar a mejor documental quedó en manos de ‘Icarus’, filme que habla del dopaje en el deporte de alto rendimiento. ‘Heaven is a Traffic Jam on the 405’ fue el mejor corto documental.



‘Dunkerque’, del director Christopher Nolan, ganó en mejor sonido, mejor edición de sonido y mejor edición. El mejor diseño de producción fue para ‘La forma del agua’, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

“Hollywood está hecha de sueños, y el principio de Estados Unidos son los sueños (...) Esto es para todos los ‘dreamers’ (jóvenes inmigrantes indocumentados que no han legalizado su situación); estamos con ustedes”, dijo el comediante Kumail Nanjiani, quien entregó esa estatuilla junto a la actriz Lupita Nyong’o.



Ese fue el abrebocas para el Óscar como mejor película de habla no inglesa para el filme chileno ‘Una mujer fantástica’.



Se trata de un tributo al amor y una fuerte crítica a la intolerancia, de la mano de una mujer transexual que lidia batallas muy fuertes en su afán de ganar espacios y reconocerse como persona. También estaba llamada a ser uno de los protagonistas de la fiesta cinematográfica.



Los asistentes al teatro Dolby de Los Ángeles aplaudieron emocionados cuando se escuchó el nombre de Allison Janney, quien cerró con broche de oro una serie de reconocimientos en festivales y por parte de la crítica al llevarse a casa el Óscar en la categoría a mejor actriz de reparto. Fue uno de los galardones que estaba en casi todas las predicciones.



Al igual que el reconocimiento a la mejor producción animada, que fue entregada a ‘Coco’, la producción de Disney y Pixar que le rindió un homenaje a la cultura mexicana contando la historia de un niño que lucha por sus sueños y vive una emotiva experiencia familiar.



Mientras que el corto animado ‘Dear Basketball’, de solo cuatro minutos de duración y el cual revela una carta de amor al deporte, fue premiado como el mejor en su categoría.



De otro lado, la película de ciencia ficción ‘Blade Runner 2049’ fue la seleccionada en el apartado de mejores efectos visuales y en el de fotografía. James Ivory, de 89 años, logró que ‘Llámame por tu nombre’ fuera la vencedora en el apartado de mejor guión adaptado. A su vez, en el de mejor guión original la pelea estaba fuerte, pero fue ‘Huye’ la que brilló en ese grupo.



El premio a mejor director, uno de los más importantes de la velada, quedó en manos de Guillermo del Toro, por la manera como logró narrar un cuento de hadas oscuro y a la vez muy romántico y lleno de nostalgia en la producción ‘La forma del agua’, que además cerró la 90.ª edición de los premios Óscar de la Academia con la estatuilla a mejor película.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @CulturaET