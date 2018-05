Programas que marcaron a una generación que creció con Cartoon Network

Cortesía Cartoon Network

Steven Universe: Steven es el hijo de una Crystal Gem, por lo que ahora hace parte del equipo. Ellas, mágicas guardianas de la humanidad, son gemas que con sus poderes salvan diariamente al mundo. Lo cierto es que él no es tan fuerte como ellas, ni tan astuto. Es probable que no tenga el menor control sobre los poderes mágicos que salen de su ombligo, pero eso no le impide unirse a Garnet, a Amatista y Perla en sus aventuras mágicas.