Los niños cantores seducen / El otro lado

‘La voz kids’ Colombia es un hit. Más de lo mismo, pero con éxito. Todo por cinco claves: los melodramas, lágrimas y alegrías de las familias, los niños que sacan suspiros y sonrisas; la música, que es nuestra alma nacional, más que hablar, cantamos; el jurado que divierte porque sobreactúa; la marca Caracol: fidelidad a lo mismo.



Caracol es un canal de marcas: ‘Gol Caracol’, ‘Séptimo día’, novelas costeñas a las 9 p. m., narcos a las 10, concursos musicales y ‘Desafío’ a las 8, Noticias de sangre al medio- día. Siempre lo mismo y a la misma hora. Esta coherencia de ofrecer siempre el mismo plato de comida le está funcionando. Y es que en televisión vale mucho la fidelidad: del canal al televidente y del espectador al canal.

El jurado de ‘La voz kids’ es divertido, juguetón y gozón. Se les nota que la pasan bien, que saben seducir y jugar a la comedia. Musicalmente no son unos genios, pero melodramáticamente están llenos de gestos y expresión sentimental.



A Andrés Cepeda lo llaman maestro por ser un ‘cansautor’ insistente y meloso; a Fanny Lu la designan autoridad del tropipop por ser extrovertida y sonrisal; Sebastián Yatra es un chico lindo cuyo mayor talento es llevar una camisa abierta hasta el ombligo. Pero nada de esto importa, lo hacen bien, se la juegan bien, melodramatizan divino y hacen que verlos sea divertido.

La música es nuestro mejor recurso, cuando cantamos o bailamos somos imparables para conversar, decir, seducir. Lo nuestro no son las razones, tampoco el pensar en argumentos; aquí todo lo decimos con música. Y más si es música popular, esa de rancheras, baladas y vallenato. Por eso, todo lo que tenga música gradúa al televidente en experto y juicioso juez, luego ver cantar es el gozar un placer conocido.



Las familias le apuestan al melodrama, se van bien presentaditas, todos a punta de llorar, soñando con la fama de sus hijos, creyendo que el heredero los va a llevar al cielo de la fama y felices de salir en televisión. Y es que la pequeña pantalla es donde uno existe. Más en un país sin oportunidades y donde la educación no da exención de impuestos. Por eso, que el hijo salga adelante cantando, o jugando fútbol, o usando sus carnes es la ilusión nacional.



Y la clave son los niños. Son divinos, tiernos, talentosos, ocurrentes, maravillosos. Uno los ve y no puede dejar de sonreír, de suspirar, de ‘lagrimiar’. Pura emoción: simple y contundente. Soloéxitos.com.



Los niños enternecen, las familias emocionan, la música nos gradúa de jueces, el jurado son los bufones de la corte y Caracol es el rey del ‘rating’. Todo bien, todo bien.



De nada sirve decir que este programa celebra la explotación infantil (niños trabajando para adultos) y la decadencia moral de los niños (juegan a ser grandes, románticos y sexuales cuando deberían estar jugando a la imaginación). Los niños cantores seducen.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com