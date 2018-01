Los modos colombianos de reír / El otro lado

Uno de los programas más vistos de la semana es ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. Si se ve, gusta. Y si gusta es porque genera reconocimiento e identificación en los televidentes.



Esto significa que expresa muy bien los modos de reír en Colombia. ¿Y cómo reímos?



Nuestro modelo de humor es el chiste morboso, sexual e ignorante.

Los cuatro cómicos al estilo Colombia (Don Jediondo, Jeringa, Suso y Loquillo) van al mundo y hacen el oso extrovertido, el comentario sexualito y morboso, se burlan de las otras culturas… y a eso lo llaman humor. Y lo peor, todo sobreactuado, gritón, estrafalario. Cuando no se tiene ideas, se grita y se recurre al tono grotesco. ¡Muy colombiano!



El cuentachistes como forma del reír colombiano. El modelo ‘Sábados felices’ expandido es lo que hacen estos humoristas, ya que como no podemos ironizar o pensar a través del humor solo podemos deshonrar lo que no conocemos, creer que lo sexual es chistoso y pensar que los colombianos somos de buen gusto y olemos rico y las demás culturas saben y huelen hediondo. ¡Muy colombiano!



Reír es burlarse de las costumbres ajenas. Se va a sitios espectaculares con historias diversas, pero hay poco interés en aprender de esas culturas, menos de contarlas. Entonces, manifestamos nuestra ignorancia al burlarnos de sus modos de vivir, sentir y expresar, y al comparar todo con Colombia, pensando que aquí somos lo mejor. Un chauvinismo ignorante. ¡Muy colombiano!



Ante la ignorancia, el doble sentido sexual. Viajar es conocer otros modos de hacernos humanos, intentar comer, bailar, imaginar. Pero cuando no se comprende, se recurre a la barbarie. Y la mejor forma de expresarla es el apunte sexual. ¡Muy colombiano!



Las mujeres solo aportan carnes y dientes. Las cuatro bellas en formas Colombia (Laura Tobón, Greeicy Rendón, Jessica Cediel y Melina Ramírez) viajan por el mundo, se supone, a “contarnos otras culturas” y solo muestran sus carnes, se exhiben seductoras y ríen tontamente ante los comentarios de sus compañeros humoristas. Las mujeres a la colombiana, según los programas de chistes, solo sirven de adorno, no tienen conversación propia y menos humor. ¡Muy colombiano!



Este programa representa el modo más colombiano que tenemos de viajar y hacer humor. Donde hay alguien visajoso, gritón y chistosito, hay un colombiano; donde hay un ignorante juzgando a otras culturas en modo chiste, hay un colombiano; donde hay mujeres bellas sonriendo al infinito y mostrando carnes en exceso al lado de un feo, hay una colombiana. Que este programa tenga éxito demuestra que es un chiste bien colombiano.



Lo triste fue que viajaron por culturas maravillosas para volver a contarnos chistes de ‘Sábados felices’. Pero gusta y gana, y qué verraquera ser colombiano ignorante que ríe. Colombia, el país que más ríe. Y piensa que reír es ser feliz.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com