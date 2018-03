Los imperdibles sin ‘rating’ / El otro lado

El ‘rating’ es de Caracol y RCN, pero en Colombia hay mucha buena televisión sin ‘rating’ en los otros canales. Eso significa que hay programas que está muy bien ver. He aquí tres que se merece el televidente:



1- ’Emergencias Mecánicas’ va a representar a Colombia en el campeonato mundial de TV pública INPUT (International Public Television Conference), que se llevará a cabo del 30 de abril al 4 de mayo en Brooklyn, Nueva York.

Ha sido seleccionada para participar en la categoría de Comedia política. Lo que tiene de innovador es que a través de un taller de mecánica automotriz manejado por títeres, donde lo único que no se hace es arreglar automóviles, se hace una reflexión.



También, discusiones universales sobre posiciones políticas y sociales acerca del poder, economía, guerras, imperialismo, oriente vs. occidente, sexualidad, inmigración, barras bravas, tipos de belleza.



‘Emergencias Mecánicas’ es una producción de Echando Globos en coproducción con los canales de TV pública Señal Colombia y Telepacífico. Felicitaciones a Paquita Sanchez, Pepino Perez, Carlos Millan, Mauricio Galeano y todos aquellos que llevan trabajando tantos años en crear productos audiovisuales de gran factura e irreverente humor. ¡Y que viva la televisión cultural que gana premios para Colombia!



2 -’Fractal’, Canal Trece. Este es un magazín cultural hecho desde abajo y con la gente. Una producción cuidadosa, en tono documental, que deja que los personajes se pongan en pantalla, abriendo la televisión a nuevas voces y con una guía filosófica que es construir la paz.



No es el ‘show’ del periodista sino de la gente y sus modos de inspirar una sociedad creativa y en paz. Cuenta con diversidad de géneros, por eso presenta perfiles, reportajes, debates, crónicas, entrevistas y documentales que vinculan las voces de las regiones para descentralizar a Colombia.



Este magazín vale la pena y demuestra que hacer televisión con cariño y sin carroña es posible.



Televisión que va más allá del registro noticioso en el que se busca el contexto al tener diferentes puntos de vista. Se emite los viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche.



3 -Novelas turcas, Canal 1. La revolución muchas veces es volver a la tradición. Cuando en Colombia estamos haciendo maravillosas bionovelas o narcohistorias, está bien volver a lo clásico y ver historias de amor, suspiro y lágrima.



La variación está en que ahora son novelas turcas. Lo mismo de siempre pero con otro escenario y otra cultura de referencia. Se sufre el amor y se aprende de ese fascinante mundo de lo oriental.



Se llaman ‘Alas rotas’ y ‘La señora Fazilet y sus hijas’ en la franja turca del Canal 1, que va de 1 a 3 p. m.



Alas rotas cuenta la historia de los hermanos que se quedan huérfanos de padre y sumidos en la pobreza, la única ilusión que tienen es que su mamá es una mujer aguerrida, joven y fuerte. Le suena familiar, sí, es melodrama de verdad.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

