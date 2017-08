Mark Wahlberg encabeza lista de actores mejor pagados, según 'Forbes'

Mark Wahlberg, con ingresos de 68 millones de dólares, es el actor mejor pagado de Hollywood este año, según publicó la revista 'Forbes'.



Por películas como ‘Transformers: the Last Knight’ y ‘Daddy’s Home 2’, Wahlberg tuvo el mejor año de su carrera en términos financieros y desplazó de lo más alto de la lista a Dwayne Johnson. El actor conocido como ‘la Roca’ había sido el mejor pagado hace un año, esta vez fue segundo.



El protagonista de ‘Baywatch’ y ‘Jumanji’ ganó 65 millones de dólares, superando con claridad los 54,5 millones que se embolsó la estrella de ‘The Fate of the Furious’, Vin Diesel.

Los cinco primeros puestos los completan el cómico Adam Sandler, con 50,5 millones de dólares, y Jackie Chan, con 49 millones, logrados sobre todo en China.



Dos clásicos, Robert Downey Jr. (48 millones de dólares) y Tom Cruise (43 millones) se mantienen entre los 10 primeros, en sexto y séptimo lugar, respectivamente.



La lista de 'Forbes' incluye a los 20 actores mejor pagados del año, que juntos tuvieron ingresos brutos de 720 millones de dólares entre el 1.° de junio de 2016 y el 1.° de junio de 2017. Una cuarta parte de ellos son de fuera de EE. UU., con tres estrellas de Bollywood en la parte alta, pero sin ningún intérprete hispano.

En el listado aparecen Tom Hanks o Samuel L. Jackson, y actores que ingresan por primera vez entre los mejor pagados del mundo, como Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Jeremy Renner y Mark Ruffalo.



'Forbes' dio a conocer la semana pasada su lista de las actrices mejor pagadas del año, que lideró Emma Stone con 26 millones de dólares.



La brecha salarial en Hollywood entre hombres y mujeres sigue siendo clara.



EL UNIVERSAL (México) / GDA