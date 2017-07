Recuerde a los abuelos más queridos de la televisión y el cine

Walt Disney Pictures - Pixar Animation Studios

Carl Fredricksen es el protagonista de la cinta animada 'Up', un entrañable anciano de 78 años que empieza un viaje a Cataratas Paraíso en su casa flotante, para cumplir así el sueño que compartió con su esposa mientras vivía. No es realmente un abuelo, pues no tuvo hijos en la película, pero al final se comportó como uno para Russell, el chico que lo acompaña en su viaje.