Londres, mayo de 1940 / Séptimo arte

Las biografías fílmicas tienen el inconveniente de tener que sacrificar –debido a la duración misma de una película– detalles importantes de las vidas de sus protagonistas en pro de una imagen lo más general posible. La intención de ‘Las horas más oscuras’ (‘Darkest Hour’, 2017), del director británico Joe Wright, era precisamente la opuesta a esa: detenerse en un momento puntual de la vida de Winston Churchill y ahondar en él, no sobrevolarlo superficialmente.

El filme describe los días de mayo de 1940, cuando es nombrado primer ministro por el rey Jorge VI y debe asumir la conducción de una nación a punto de entrar en guerra y que tiene a sus tropas en Francia acorraladas en Dunkerque por los nazis. La película se basa en la fuerza de tres discursos que Churchill pronunció en esos días de crisis: el de la presentación de su nuevo cargo en la Cámara de los Comunes (“No tengo nada que ofrecer más que sangre, fatigas, lágrimas y sudor…”), el que pronunció ante los ministros del gobierno que no pertenecían al Gabinete de guerra, y finalmente el del 4 de junio en la plenaria del Parlamento (“Lucharemos en las playas…”).



Obviamente, un filme que se apoye dramáticamente en las palabras de un hombre y no en actos de guerra explícitos requiere de un guion muy bien elaborado y de un actor capaz de lograr capturar la atención del público. El primero es obra de Anthony McCarten y el segundo es Gary Oldman, encarnando a Churchill con todos sus manierismos, particulares inflexiones de voz y volcánico comportamiento. Su actuación es digna de todos los honores.



‘Las horas más oscuras’ es un estudio detallado de la conducta y las peculiaridades de un líder, y de ahí el filme logra sacar no solo drama, sino un inesperado humor que recuerda a Charles Laughton como Sir Roberts en ‘Testigo de cargo’ (1957) y que alivia un poco lo grave de la situación: Churchill tenía enemigos en el Gabinete de guerra y algunos de ellos insistían en una negociación con Hitler.



Al final lo que tenemos es –en palabras del guionista McCarten– el retrato de “un hombre que en el fondo de su alma, más bien poética, creía que las palabras importaban, que contaban, y eran capaces de actuar para cambiar el mundo”.



