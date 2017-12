Los logros de los canales regionales en el 2017

Una tutela obligó a que se incluyera en todos los cableoperadores la señal de Teleíslas, el canal regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



La gerente del canal, Emiliana Bernard Stephenson, cuenta que tras la tutela interpuesta por una raizal, la Corte Constitucional protegió “el derecho a la identidad cultural de los habitantes del departamento y ordenó la subida de la señal del canal para el disfrute de la diáspora raizal en el contexto nacional e internacional”.

Hoy, agrega Bernard, aunque no todos los operadores la tienen, ya lo han hecho Claro, EPM y Une, entre otros. Esto, además, incluye al resto de canales regionales, como cuenta César Galvis, gerente de Telepacífico. “A mí me sirvió para que me pusieran en algunos operadores, y eso es una ventaja para todos”.



Teleíslas, además, logró que “se conectara al municipio de Providencia, y también conseguimos el fortalecimiento del canal con equipos tecnológicos”, agrega Bernard, quien por segunda vez es gerente de la señal de las islas.



Cuenta que se siente orgullosa de que su señal sea trilingüe. “Emitimos en español, inglés y creole (inglés comúnmente hablado por los raizales). Con el fin de incluir a toda la población, se realizan subtitulaciones para una mejor comprensión. Es así como se inició emisión del noticiero en español e inglés, y la mayoría de los programas de opinión son bilingües. Y tenemos algunos solo en creole, como ‘Creole Show Magazine’, ‘Island Cuisine’ y ‘Night Talks’, entre otros.



Los logros de Teleíslas en estas dos décadas bien vale la pena seguirlos, así como los de los canales regionales en este 2017, en el cual hubo una demostración de que el talento fue lo más valorado por la mayoría de los gerentes.



Uno de esos casos es el de Telecaribe, que emitió la serie ‘Déjala morir’, sobre la vida de la Niña Emilia, cantante de fiestas y parrandas tradicionales de la costa norte de Colombia y quien se hizo famosa a los 60 años, tras grabar su primer álbum.



Protagonizada por Aida Bossa y bajo la dirección de Yúldor Gutiérrez, es una serie de 10 capítulos de 30 minutos que cuenta cómo esta mujer logró darse a conocer y crear una identidad.



Con esta producción, que tuvo el respaldo de una de las hijas de la Niña Emilia, Nelly Herrera –quien incluso participó en la serie–, quedó demostrado que no se necesitan historias largas ni noveladas en exceso, pues hay personajes cuya vida es una historia en sí misma. La producción tuvo los libretos de otro costeño: Andrés Salgado.



Según Juan Manuel Buelvas, gerente del canal, esta producción generó un gran diálogo y miles de interacciones. “Si la Niña Emilia decía ‘si estoy partía, estoy partía’, la nación caribe les explicaba qué significaba al resto del país y a gente de otros países que nos veían”.



A Buelvas, que ha trabajado como documentalista, le quedó gustando el tema de las series y ya tiene una lista para el 2018: la vida de Aníbal Velásquez, 20 capítulos con la producción de Yúldor Gutiérrez y Jerónimo Cantillo como protagonista, “que lanzaremos en abril, después de carnavales”.



Igualmente, llega la nueva temporada de ‘Los Yotuve’, una serie de humor que ya ha presentado 80 capítulos. También, la transmisión de los Juegos Centroamericanos, a mediados del 2018.



“Me parece muy importante decir que subimos en el ‘rating’ este año, y, según la información de Ibope, quien entra a Telecaribe se queda, al menos, media hora en el canal.



Por su parte, el canal regional del occidente, Telepacífico, finaliza el 2017 con un aumento considerable en su 'rating': de 0,57 puntos que marcó en noviembre del 2016, ahora tiene 1,01 (cifra de noviembre del 2017).



“Solamente en Cali subimos la audiencia más del 50 por ciento. Logramos traer de nuevo a los televidentes con una oferta que incluye a la región y está hecha por personas conocidas del occidente que, además, han hecho carrera en el país”, dice Galvis, su gerente.



Agrega que en Colombia el canal fue visto, según la última ola del Estudio General de Medios, por 1’696.000 personas, mientras que en la región el dato obtenido fue de 1’223.100 personas.



Por eso, su apuesta para el 2018 incluye el programa ‘De donde vengo yo’, una serie documental sobre el Chocó que presenta Tostao, de ChocQuibTown.



“Son cinco capítulos en los que Tostao hará un recorrido por los lugares más importantes de su departamento y nos contará sus historias”, agrega Galvis.



Adicionalmente, para su espacio de ‘Divinas’ tendrá a la caleña Xiomara Xibillé, residente en Bogotá desde hace más de 20 años, quien grabará los programas en Cali con temas concebidos pensando en las mujeres.



Y el arquero Óscar Córdoba será el presentador de ‘Cerca de la gloria’, con las historias de los futbolistas del Pacífico que han sido grandes en este deporte.



Galvis contó además que, siguiendo con la idea de los grandes documentales (al estilo del realizado en homenaje a Jairo Varela), hará uno para recordar la vida de Helenita Vargas, la cantante de boleros del despecho y rancheras.

Por su parte, Teleantioquia tiene tres series para estrenar en el 2018. La más importante es la que se basa en la vida de la pintora Débora Arango, en la cual trabajarán Patricia Castañeda como protagonista, Claudio Cataño y Ana Wills.



También están las series ‘Tu club’, con Aldemar Correa, que tiene temática educativa, y ‘Marilyn Live’, que harán con Telecafé y cuya figura central será la influenciadora (artista y ‘youtuber’) Marilyn Oquendo.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

EL TIEMPO

olgmar@eltiempo.com