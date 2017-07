Game of Thrones: llega la gran guerra 

Con algo de nostalgia –al fin y al cabo se acerca el final de una de las series más premiadas en la historia de la televisión mundial–, pero a la vez con una enorme expectación por parte de millones de seguidores, regresa hoy la aclamada Game of Thrones. Esta temporada, la número 7, será la penúltima y tendrá solo siete capítulos, la mayoría con una duración extensa.

Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow, le aseguró a EL TIEMPO en Londres que la temporada –llamada La gran guerra está aquí– no defraudará a los seguidores y, como las anteriores, estará cargada de drama, tensión con efectos especiales y escenas grabadas en lugares exóticos y de enorme belleza geográfica. A pesar de que es más corta, el presupuesto se mantuvo.



Irrumpen otros personajes. Entre otros, habrá uno al que dará vida el cantante británico Ed Sheeran. Sin embargo, la incursión más comentada hasta ahora es la del reconocido actor, ganador de un premio Óscar, Jim Broadbent (Iris en Moulin Rouge), quien hace el papel de uno de los maestros de la ciudadela de Antigua, el mismo lugar donde Samwell Tarly (John Bradley) terminó estudiando al final de la pasada entrega.



También aparecerá el actor Joseph Quinn, quien interpretará al misterioso Koner, un personaje creado para la serie y completamente ajeno a las novelas del escritor estadounidense George R. R. Martin, autor de Canción de hielo y fuego, la saga que inspiró la serie.



¿Qué veremos?



Pilou Asbaek, actor que da vida a Euron Greyjoy, planea aniquilar a sus sobrinos Theon (Alfie Allen) y Yara Greyjoy (Gemma Whelan). “Mi personaje dará suficientes problemas como para quedar satisfecho con el papel y con la audiencia”, aseguró el actor durante la reciente presentación, en el hotel Corintias del centro de Londres.

Los capítulos inéditos auguran una lucha titánica entre Cersei Lannister (Lena Headey), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harington) y los temidos White Walkers (Caminantes Blancos).



“Esta temporada es la más sorprendente de todas”, anticipa Aidan Gillen, quien representa a Petyr Baelish. Explicó que cuando ya se le ha dado a la audiencia “espectaculares escenas”, como las del pasado, tienen que mantenerse o de lo contrario se puede sentir decepcionada.



El actor irlandés, que da vida al astuto y ambicioso ‘Littlefinger’ (‘Meñique’), atribuyó el recorte de capítulos a esa espectacularidad, la cual requiere una “producción a gran escala”, y que consideró “imposible de sostener” durante diez episodios como se hizo en las ediciones pasadas.



Esta penúltima temporada es la segunda de las realizadas por HBO que se anticipa a los libros originales. El escritor aún no ha terminado el siguiente tomo, Vientos de invierno, que comenzó a escribir en el 2010.



Liam Cunningham, que da vida al caballero Davos Seaworth, dice que estos libros son como la Biblia de los guionistas David Benioff y Dan Weiss, quienes tratan de hacer los libretos lo más fieles posibles a la obra, pero es difícil adaptarlas porque las publicaciones son enormes.



Carice van Houten, quien interpreta a la enigmática sacerdotisa roja Melisandre, reconoció en la capital británica no haber leído ninguno de los libros. “Va a ser difícil encontrar otro trabajo en el que pueda interpretar a un personaje femenino tan poderoso como Melisandre”, dijo la actriz holandesa, quien lamentó que en la gran pantalla no se encuentran “buenos papeles para mujeres”.



Por su parte, Isaac Hempstead, el joven de 18 años que representa a Bran Stark, recordó su primer día en el rodaje, donde se ha pasado “prácticamente media vida”. “Tenía solo diez años y el primer día rodamos en un bosque y no paró de llover. Acabé empapado y pensé: no sé si voy a poder hacer esto”, recordó Hempstead.



Game of Thrones es la serie más premiada de la televisión mundial, con 38 premios Emmy, un éxito que radica en que tiene todo lo que se puede esperar de una producción televisiva, según el actor escocés Daniel Portman, Podrick Payne en la saga. “Trata temas políticos, relaciones, familia, drama, humor. Todo en un mundo de fantasía, pero que está conectado con la realidad, porque refleja situaciones reales y honestas de la condición humana”, sostuvo.



Para Sophie Turner, la actriz inglesa que representa a Sansa Stark, es difícil imaginar su carrera sin este papel que le ha dado la popularidad que hoy tiene. “Creo que va a ser difícil elegir un personaje de aquí en adelante. Me gusta que la gente me identifique como Sansa, pero lo último que quiere cualquier actriz es que se la reconozca de por vida por un solo personaje”, dijo la actriz a EL TIEMPO.

“Todos hemos crecido como actores, como personas en los últimos 10 años –aseguró Turner–. De alguna forma somos como una familia y pensar en el final por supuesto que nos llena un poco de ansiedad”.

Episodios más largos

En esta temporada se anticipó que los primeros cinco episodios tendrán una duración de entre 50 y 63 minutos. Pero los dos últimos capítulos durarán 71 y 81 minutos, repectivamente. Lo cual convierte el final de ‘Game of Thrones’ en una película. Además, ya se sabe que la próxima temporada, la octava, será la última, tendrá solamente 6 capítulos y comenzará a grabarse el próximo mes de septiembre.

¿Qué puede pasar con los personajes?

“Ahora en internet hay tantas teorías acerca de lo que va a pasar que alguna puede llegar ser correcta, pero siento que el 99 por ciento de los fanáticos no quieren que les cuenten lo que viene”, recordaba el actor Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) tras su paso por Colombia durante la edición de la Cómic Con en Medellín, en mayo pasado. Sin embargo, este domingo, cuando se está a horas de un nuevo ciclo para conocer lo que les depara el destino a los protagonistas de la lucha fratricida por el poder, es imposible no especular un poco acerca de lo que podría pasar en este ciclo de Game of Thrones.



Entre las cosas que se han podido conocer, ya está claro que la confrontación es inminente, y en ese contexto, Cersei Lannister –que regenta el Trono de Hierro que todos desean– tendrá que asumir un rol más estratégico para mantener el poder y lograr las alianzas necesarias que la ayuden a repeler el ataque de Daenerys Targaryen, quien llegará armada y ambiciosa para reclamar lo que cree que le pertenece.



Eso implicará un posible reencuentro de Tyrion Lannister con la reina Cersei y Jaime, que podría ser peligroso y detonar uno de los momentos más dramáticos de la serie.



Posiblemente sea también el panorama para el final de Cersei. No hay que olvidar que el mismo Nicolaj Coster-Waldau dijo en la capital de Antioquia que “uno nunca debería entrometerse entre una pareja de amantes, y menos cuando es tan disfuncional como la que yo llevo en la serie”. Su comentario podría estar ligado también al sacrificio final por ese sentimiento.



También representaría un momento épico la reaparición de Arya Stark reencontrándose con sus hermanos (Jon Snow y Sansa Stark), para conformar un clan familiar letal dentro del conflicto bélico.



Las cosas no serán fáciles para un Jon Snow que seguirá lidiando con las sombras de la traición, los batallones de los White Walkers, el miedo ante la destrucción de El Muro y la verdad acerca de los orígenes del nuevo Rey de la Noche.



A todo eso, habría que sumar como un enemigo peligroso a Petyr ‘Littlefinger’ (‘Meñique’) Baelish.

El juego está en lo más alto y las apuestas por la vida y por la muerte se vislumbrarán ante la guerra total que dejó de ser un desenlace imaginado, para convertirse en una realidad.



Cuatro directores serán los encargados de llevar la trama en la séptima temporada de ‘Game of Thrones’: Alan Taylor, Jeremy Podeswa, Mark Mylod y Matt Shakman. Todos, menos Shakman, ya habían dirigido episodios de otros ciclos de la serie.

Los retos de la reina

Cersei Lannister está en una posición peligrosa: tiene el poder del Trono de Hierro, pero afrontará una brutal resistencia a sus intenciones.

Familia peligrosa

Es posible que Tyrion Lannister tenga un incómodo encuentro familiar, ahora que se acerca la guerra ha cambiado de bando.

El peso de ser un héroe

La responsabilidad ante un nuevo panorama bélico será un peso duro de cargar para Jon Snow. La traición y el peligro seguirán siendo sus acompañantes.

El poder de la ambición

La ambición de Daenerys Targaryen se amplifica en este ciclo dado el poder que ha alcanzado como la Reina de los Dragones.



¿Cuándo y dónde?

Este domingo, a las 8 p. m., canal HBO.



CLAUDIA GAONA

Especial para EL TIEMPO