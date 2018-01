Lo peor de la tele 2017 / El otro lado

1. La información contra la paz de RCN. Como si vivieran en otro país, como si la paz no fuera el bien público fundamental que nos merecemos todos como base común para construir otro modo de ser colombianos, RCN decidió militar en el odio y las mentiras uribistas y atentar contra la paz. RCN en modo ‘sumiso con Uribe’.

2. El publirreportaje a Vargas Lleras de Caracol. Todo el tiempo para que el señor candidato contara sus verdades, sus cinismos, sus mentiras, sus videos… y sus modos de ser desleal. Santos le fue desleal a Uribe gobernando por un bien superior: la paz; Vargas Lleras le fue desleal a Santos sin que haya terminado su gobierno por un bien cínico: ganarse los voticos de la corrupción. Caracol en modo ‘súbdito de Vargas Lleras’.



3. Noticias RCN para defender los negocios del grupo. Convertir a las noticias en modo campaña publicitaria contra el impuesto a las gaseosas es un acto público del modo como se piensa el país: primero lo mío y después lo de todos, llámese salud, impuestos, verdad. RCN en modo ‘el bien privado por encima del bien público’.



4. Caracol Policía Nacional Noticias. Las cámaras de seguridad son la noticia de Caracol. Periodismo carroña que se goza con el dolor del pobre, periodismo vampiro que saborea la sangre de lo intrascendente. Y todo en un servicio en directo de la Policía Nacional. Caracol en modo ‘sensacionalismo más que servicio público para pensar país’.

5. Vélez odia a Pékerman. El país del odio de la política pasa al deporte por cuenta del comentarista Vélez, que ha convertido en su evangelio desterrar a punta de mentiras y confusiones a Pékerman. Y todo porque el técnico de la Selección no le filtra informaciones como los anteriores. Lo peor es que todos los nuevos comentaristas siguen el evangelio Vélez: odiar, destruir y maltratar como criterio analítico.



6. El Canal UNO no compite porque no tiene ficción. Esta nueva propuesta sirve en lo informativo pero en la franja de las 9 de la noche no ha sido capaz de estructurar una ficción que compita contra los canales de siempre. Y mientras no tenga ficción de calidad, no habrá rating. El Canal UNO está en modo ‘no competir’.



7. La televisión por cable no sirve para nada. Se paga el cable para ver la televisión nacional, vaya desperdicio. Y es que hay más de 100 canales pero ninguno sirve para nada. Si ahora todo es plataforma (DirecTV, HBO, Netflix…) ¿Para qué cable? Si ahora el televidente es el programador ¿Para qué cable?



Obvio que RCN y Caracol hacen especiales informativos de alta calidad, viajan por el país tratando de ver más allá de Bogotá, intentan hacer visible a los líderes olvidados… pero todos esos esfuerzos se ven opacados por la carroña y el odio que destilan. Por eso, como dice el ministro Alejandro Gaviria, lo mejor para poder vivir con dignidad y decoro el 2018 es “no ver noticieros de televisión”.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com