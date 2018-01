Lo mejor del 2017 en televisión colombiana / El otro lado

1. El fútbol. La selección Colombia y las finales de la liga local se convirtieron en los programas de más rating. Significa que ante la precariedad del mundo de la política, es el fútbol el que junta, emociona y nos pone en la lógica del reconocimiento.



2.Señal Colombia. La televisión cultural sobre todo en su apuesta infantil gana los premios e inventa formatos. Este canal demuestra que hay otros modos de hacer televisión. Este es un buen canal, cuando uno pasa por ahí encuentra algo diferente que ver: documentales, ficciones y formatos periodísticos que dan tema para conversar con sentido en la vida cotidiana.

3.Canal Uno. El mejor para estar informado y pensar los temas estructurales del país. Además, surge tímidamente como competencia de los dos de siempre, ya que busca contra-programar.



4.Las novelas costeñas de Caracol. Un formato que celebra los modos del sentimiento que marca a Colombia y que se llama vallenato. Polvo carnavalero, Los Morales, Tarde te conocí, La cacica son obras bien hechas, con humor y música y la celebración de ese modo en que nos sentimos colombianos.



5.‘La niña Emilia’. Tele-Caribe demostró que se puede hacer ficción en los canales regionales. Y se puede hacer si se va a lo propio, se cuenta los modos locales de sentir y existir. Una serie tranquila, simple y con potencia de relato de identidad.



6.La telenovela social. La ley del corazón y No olvidarás mi nombre (RCN) y La Nocturna (Caracol) se metieron a contar el país verdadero; ese donde los heroísmos no pasan por los políticos, sino por los colombianos del común que se empecinan en creer que este es un gran país. Ejemplos que demuestran que la opinión pública colombiana se cuenta mejor en la ficción que en los noticieros.



7.El Papa TV. Vino Francisco y habló de paz, sedujo a izquierdas y derechas, construyó un ambiente de optimismo y esperanza. Un personaje que se mostró simple y fue relato colectivo de una nación que quiere ser distinta. Lo seguimos con la fe del melodrama y creímos que todo puede ser posible.



8.Los concursos musicales. A otro nivel y Yo me llamo demostraron que la música sigue siendo lo nuestro. Los televidentes gozan con ver y opinar quien canta mejor. En Colombia lo que no decimos, lo cantamos. Y todo se soluciona con música.



9.‘Youtubers’. Ante la ausencia de líderes de opinión en televisión, Viernes Zombie, Hola soy Danny, Wally, La Pulla, El oso noticias, Mesa de centro se convirtieron en producciones donde hay humor, opinión y desparpajo para desenmascarar el patético cinismo de los políticos y mostrar que hay más realidad que la de los noticieros.



10.Gabriel Reyes RCN. Después de 22 años de éxitos y fracasos, RCN decidió dar un cambio de rumbo. Los productos de RCN son buenos y este año lo intentaron todo. Tal vez la salida de Reyes permita otra idea de hacer televisión y competir. Gracias a Gabriel Reyes por todo lo que hizo y dejó hacer.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com