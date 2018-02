'Tres anuncios por un crimen', la gran ganadora en los premios Bafta

La película 'Tres anuncios por un crimen' del británico Martin McDonagh ganó cinco premios en la ceremonia de los Bafta el domingo en Londres, entre ellos el de mejor film; y el director mexicano Guillermo del Toro se llevó el de mejor director.

La ceremonia de la Academia Británica de las Artes Televisivas y Cinematográficas (Bafta, por sus siglas en inglés) se celebró en el Royal Albert Hall de Londres.



Se llevó a cabo en un ambiente marcado por las recientes revelaciones de abusos sexuales en la industria; y numerosas estrellas vistieron de negro para protestar contra los escándalos que involucran a grandes nombres del cine, entre ellos el productor estadounidense Harvey Weinstein.



La academia había causado numerosas críticas por nominar solamente a hombres, o películas dirigidas por hombres, en las categorías más prestigiosas: las de mejor película, mejor película británica y mejor director.



La ceremonia fue presentada por la actriz británica Joanna Lumley, quien ganó dos premios Bafta durante su carrera y saltó a la fama por su papel en la serie de televisión "The New Avengers" ("Los nuevos vengadores").



Angelina Jolie, Jennifer Lawrence y Kristin Scott Thomas fueron algunas de las estrellas que vistieron de negro. El actor británico Gary Oldman obtuvo el Bafta de mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en 'El instante más oscuro', y Frances McDormand se llevó el galardón de mejor actriz por su actuación en 'Tres anuncios por un crimen'.



Ya coronado en los Golden Globes de la prensa extranjera en Hollywood, Gary Oldman se impuso ante Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Jamie Bell y Timothée Chalamet. McDormand se impuso a Annette Bening, Margot Robbie, Sally Hawkins y Saoirse Ronan.



El galardón para mejor película fue para 'Tres anuncios por un crimen'. Este drama ácido, historia de una madre que pide justicia tras la muerte de su hija, ganó a 'Call Me By Your Name', de Luca Guadagnino, 'El instante más oscuro', de Joe Wright, 'La forma del agua', de Guillermo del Toro, que partía como favorita, y 'Dunkerque', de Christopher Nolan.



'La forma del agua' ganó tres premios, incluido el de mejor director para Guillermo del Toro.



Como mejor actriz secundaria fue elegida Allison Janney por 'Y, Tonya' y como mejor actor secundario fue escogido Sam Rockwell por 'Tres anuncios por un crimen'.



El premio a estrella emergente fue para Daniel Kaluuya por 'Déjame salir, el de mejor guión original para 'Tres anuncios por un crimen' y el de mejor guion adaptado para 'Call Me By Your Name', de Luca Guadagnino, adaptado de la novela del mismo

nombre de James Ivory.



El premio del mejor documental fue para 'I am not Your Negro', de Raoul Peck y el de la mejor película de animación para 'Coco', de Lee Unkrich.



El galardón a la mejor película británica fue para 'Tres anuncios por un crimen', de Martin McDonagh, y el de mejor película de lengua extranjera para "Señorita", de Park Chan-wook.



El premio a la mejor música original lo obtuvo 'La forma del agua', con música de Alexandre Desplat.



AFP