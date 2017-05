Libretista Héctor Forero estrena telenovela en Televisa

El 5 de junio, y en el horario estelar del canal de las Estrellas, de Televisa, a las 8 p. m., saldrá al aire ‘Mi marido tiene familia’, en la que están varios colombianos.



Su libretista es el bumangués Héctor Forero (‘Padres e hijos’ y ‘Por amor’, entre otras) y el protagonista es Daniel Arenas, quien ha hecho carrera en México. En el elenco aparece Carlos Arteaga, radicado en ese país.



‘Mi marido tiene familia’ no es una creación de Forero. Se trata de una telenovela coreana que Televisa compró y el trabajo del colombiano es reescribirla, adaptándola a México.

En Televisa, Forero trabaja desde hace cuatro años: “Es una gran oportunidad. Cuando me enteré de que había interés por renovar algunos equipos, hablé con el productor Juan Osorio, al frente de ‘Mi marido tiene familia’, quien me puso como cabeza del equipo de escritores”, cuenta.



El libretista se fue de Colombia “cuando empezaron las narconovelas. Tenía dos opciones: quedarme allá y retirarme o salir del país”.



Se decidió por México, que le gusta mucho, y donde empezó en TvAzteca. En ese país se han emitido novelas suyas como ‘Eternamente tuya’, ‘Deseo prohibido’ y ‘Emperatriz’.



En ‘Mi marido tiene familia’ actúan, además, Silvia Pinal, Diana Bracho y Olivia Bucio, entre otros.



La telenovela está en grabación y Forero ratifica las marcadas diferencias entre los dos países en las formas de hacer televisión.



“Aquí es muy importante entender el lenguaje y las reglas de una industria de la telenovela como es la mexicana y yo lo hice desde el primer día, pues cuando llegué a TvAzteca me dijeron que me podía olvidar de lo que había hecho”.



Agrega que en ese país “hay una estructura completa de principio a fin y unas organizaciones de escenografía, producción y vestuario muy potentes”.



Ahora y después de un camino en México, Forero puede ir “caminando. Ya no corro y lo digo con humildad”.



Con ‘Mi marido tiene familia’ contará una historia que no es rosa. “Está llena de pleitos y enredos de suegros, hermanos, papás y cuñados, mostrando cómo influye una pareja positiva o negativamente en la vida”. Con toques de comedia, muestra a un joven que es abandonado de niño en un orfanato y adoptado por una familia de EE. UU.



A su regreso a México, casado, Robert Cooper (Daniel Arenas) vive en un edificio donde se encuentra de manera fortuita a su familia con personajes que se la pasan peleando entre ellos y con él y su esposa, que son sus vecinos. Entonces, empieza la construcción de una relación desde la nada.



En el elenco también está Regina Orozco, cantante de ópera y actriz que ha hecho más cine que TV, con personajes importantes en cintas como ‘Profundo carmesí’ y ‘Solo con tu pareja’.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO