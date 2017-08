Leonardo DiCaprio, en la piel de Da Vinci durante nueva película

Después de haber ganado el Oscar como mejor actor, Leonardo DiCaprio se mantuvo alejado de la pantalla grande, sin embargo, de a poco comienza a preparar su regreso con varios proyectos.



Tras muchos éxitos en su carrera, esta vez ha decidido brindarle un homenaje al artista por quien fue llamado con ese nombre: Leonardo Da Vinci. Según asegura la revista Variety, la estrella encarnará al genio italiano en una película sobre su vida.

En 1974, cuando estaba embarazada del actor, su madre hizo un viaje por Italia. Mientras visitaba la ciudad de Florencia y apreciaba una obra de Da Vinci en la galería Uffizi, el bebé en su vientre comenzó a patear. En ese momento decidió que se llamaría Leonardo. "Algún día voy a hacer una película sobre ese hombre", había dicho DiCaprio en el pasado.



Esto finalmente ocurrirá en breve. Tras una dura pelea, Paramount Pictures le ganó a Universal los derechos del libro de Walter Isaacson titulado Leonardo Da Vinci, y llevará a la pantalla grande la historia.

La producción del film la hará el mismo actor junto a su compañía, Appian Way. Esta no es la primera vez que un libro de Isaacson se convierte en película, ya que también fue el autor de la biografía de Steve Jobs que debutó en el cine en el 2015.



Está pautado que Leonardo DiCaprio aparezca en el próximo film de Martin Scorsese, una adaptación de Killers of the Flower Moon. El próximo año también rodará The Black Hand, película que se encuentra en etapa de preproducción. Tras terminar con estos compromisos le llegará el turno a Da Vinci.



LA NACIÓN (Argentina) / GDA