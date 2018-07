Series de Netflix que no tendrán una última temporada

Cortesía Netlix

Seven Seconds: este drama criminal que gira en torno a la investigación de la muerte de un joven afroamericano en Jersey está inspirada en la película rusa 'The Major'. La serie no logró que la plataforma le diera la oportunidad de producir una nueva temporada por lo que únicamente permanecerán al aire los 10 episodios que lanzaron en febrero de este año.