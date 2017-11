Las nuevas series y películas de Nelflix que podrá ver en diciembre

El servidor de televisión por internet más consumido en el mundo durante los últimos años anunció cual será la cartelera que tendrá disponible para cerrar el 2017. Películas, series, documentales y especiales de comedia hacen parte del listado.

En series

Una de las más esperadas es la segunda temporada de ‘The Crown’, protagonizada Claire Foy. La historia relata la vida de la Reina Isabell II mientras intenta equilibrar su vida personal y pública.



De igual la serie española ‘Las chicas del cable’ llegará en su segunda temporada. También se espera la nueva temporada de ‘El Chapo’, que relata cómo el narcotraficante mexicano lleva a su vida al extremo fuera y dentro de la prisión.



Además lanzará nuevos episodios de ‘Trollhunters’, serie producida por Guillermo del Toro, donde el adolescente Jim Lake interpretado por Anton Yelchin protege el pueblo de Arcadia de trolls malvados.

En películas

En diciembre llegará ‘Bright’, una cinta que evoca una historia donde humanos y criaturas mágicas conviven en la Tierra, con todos los problemas que eso puede significar. Es protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton y Édgar Ramírez.



También podrá ver 'Guardians of the Galaxy Vol. 2', la segunda parte de la cinta de 2014 producida por Marvel. Esta tendrá como protagonistas a Vin Diesel, Bradley Cooper, Dave Bautista, Rooker, Karen Gillan Michael, Chris Pratt, Zoe Saldaña y Kurt Gussell.



Para quienes son apasionados de las historias decembrinas Netflix subirá la serie de películas 'The Santa Clause' de Disney y la colección de especiales 'New Eve Countdown'.





Para este fin de año también habrá productos fuera del aire dentro de los que se destacan las 11 temporadas de ‘Siempre hay un sol en Filadelfia’ y la segunda de ‘Touch’.



En cuanto a películas, ya no estarán la segunda y tercera entrega de ‘Scary Movie’ y ‘Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra’.





