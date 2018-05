Por qué el público se salió de la película de Lars von Trier en Cannes

16 de mayo 2018 , 11:58 a.m.

16 de mayo 2018 , 11:58 a.m.

‘The house that Jack built’ fue la película que Lars von Trier presentó en Cannes y que generó polémica entre los asistentes y críticos. Muchos de ellos se salieron de la sala en medio de la proyección.



La película es protagonizada por Matt Dillon y Gruno Ganz. Trata sobre un asesino en serie con un trastorno obsesivo compulsivo que ve cada asesinato como una obra de arte. “Es refrescante tener a un personaje que pueda hacer todo, ir en casi todas las escenas contra su propio bien y que no le pase nada”, afirmó el cineasta.

El protagonista de la película asesina y corta partes del cuerpo a mujeres y niños en diferentes escenas de la película. En una de ellas el asesino mutila a su novia después de haberla humillado verbalmente: "¿Por qué siempre es culpa de los hombres?", dice el personaje antes de cortarle los senos a la mujer.



Von Trier dijo que él mismo habría sido un gran asesino en serie. Además afirmó que su “propio infierno es la ansiedad”. También confesó que todos sus personajes tienen algo de él “Jack es evidente: cree que es un artista y yo también".



El director justificó su trabajo diciendo que “las cosas que ocurren en la vida real, que es peor, deberían ser filmadas”. Lars von Trier agregó que estaba contento de que tantas personas se hubieran salido de la proyección por no soportar las imágenes.



Lars von Trier presentó esta película luego de haber estado vetado de Cannes desde el 2011 por haber dicho que “entendía a Hitler”. Además, en días pasados el controvertido director fue acusado de acoso sexual por parte de la cantante islandesa Björk, protagonista de su película ‘Dancer in the dark’.



EL TIEMPO.COM

*Con información de AFP y EFE