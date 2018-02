Los escándalos del director de cine Quentin Tarantino

06 de febrero 2018 , 10:01 a.m.

Quentin Tarantino, el director de 'Los ocho más odiados', 'Tiempos Violentos' ('Pulp Fiction');' Django sin cadenas' y 'Kill Bill', entre otras, ha tenido que lidiar no solo con las críticas por la violencia de algunos de sus filmes, sin que se ha visto envuelto en situaciones incómodas.

La más reciente fue cuando se revelaron las imágenes de un accidente de tránsito durante el rodaje de la segunda parte de 'Kill Bill' y en la que resultó herida la protagonista Uma Thurman.



"Le dije que estaría bien. Le dije que la carretera era toda recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al carro. Se montó porque confió en mí. Y me creyó", dijo en una entrevista Tarantino, quien ofreció de nuevo disculpas a Thurman por ponerla en esa situación.

"Ese es uno de los mayores remordimientos de mi vida. Como director aprendes cosas y a veces aprendes a través de errores horribles. Ese fue uno de mis más horribles errores, que no me tomé el tiempo para recorrer de nuevo la carretera, una vez más".



De todos modos, la actriz recalcó que “Tarantino se arrepintió profundamente y continúa arrepentido por este lamentable suceso", comentó Thurman, quien desveló además que fue el realizador quien le facilitó el metraje del accidente. "Lo hizo con todo el conocimiento de que le podría causar daño a él, y estoy orgullosa de él por hacer lo correcto y por su valentía".

Peleador por naturaleza

Quien no debe tener un buen recuerdo es el productor Don Murphy, quien trabajó en la película 'Asesinos por naturaleza', cuyo guion fue escrito por Tarantino y que luego sería desarrollado con muchas libertades artísticas por el director Oliver Stone.



En 1997, Murphy fue a comer a un restaurante en el que se encontraba Tarantino, quien al verlo decidió acercarse a su mesa. Según testigos, el realizador le preguntó: ¿Don, tienes algo que decirme? y ante la negativa de Murphy, Tarantino lo empujó contra una pared y lo golpeó.



El productor demandó al agresor por cinco millones de dólares y todo parece indicar que la reacción fue a causa del descontento que sintió Tarantino por la manera en la que quedó la película de 'Asesinos por naturaleza'.

Polémica por racismo

Tarantino también tuvo su rifirrafe con el director afroamericano Spike Lee. Precisamente Lee lo criticó por hacer una apología al racismo con su película 'Django sin cadenas'. Sin embargo, Tarantino recalcó que se trataba de una ficción que se inspiró en un western protagonizado por Franco Nero y que fue estelarizada por un afroamericano que, precisamente, se alzaba en contra de la explotación y la esclavitud.



La polémica le sirvió al filme y a la vez consiguió que su director se redimiera de las acusaciones de una parte de la comunidad afroamericana. "Estados Unidos es responsable de dos holocaustos en su país: el exterminio de la población indígena y la esclavitud a que sometió a africanos y jamaicanos, en épocas de comercio de esclavos", dijo en el lanzamiento de la película en Alemania.

Alguien se ha robado mi guion

El realizador también demandó a la web Gawker por la filtración de un guion del que saldría 'Los ocho más odiados' ('The Hateful Eight), del que en su momento amenazó con cancelar. Sin embargo, tras haber organizado una lectura pública de ese guion en el Museo de Arte Moderno de Los Ángeles, LacMa (24 de abril de 2014) para despedirse del proyecto, al final decidió rodar la película, una tensa trama de encierro y diálogos brutales en tono de western.

Amigos peligrosos

Tampoco fue ajeno a las acusaciones de acoso y abuso sexual de su amigo y productor habitual Harvey Weinstein. Quentin Tarantino reconoció que tenía cierto conocimiento del comportamiento de Weinstein, pero que no hizo nada.



“Sabía que hizo un par de esas cosas. Desearía haber asumido responsabilidades por lo que oí. Si hubiese hecho lo que tenía que haber hecho entonces, no podría haber trabajado con él”, dijo.



CULTURA y EFE