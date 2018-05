Las otras polémicas de John Oliver, el presentador de HBO

16 de mayo 2018 , 08:54 a.m.

Con su programa 'Last Week Tonight', el comediante John Oliver suele pisar frecuentemente los terrenos de la polémica. Es un acusador acérrimo del presidente Donald Trump y sus críticos reportajes también producen protestas y quejas, como las que se han generado en Colombia en días recientes.



En su reportaje sobre la crisis en Venezuela, Oliver dijo, con sorpresa, que Transparencia Internacional aseguró que era el país más corrupto de Latinoamérica.

"Y recuerden, Latinoamérica tiene a Colombia, un país en el que la única ley de financiación de campaña es: por favor reporten todos los sobornos que consistan en más de diez kilos de cocaína", añadió en tono de broma.

El controversial comentario incluso generó una reacción del gobierno colombiano, que, a través del embajador en la Casa Blanca, Camilo Reyes, aseguró que celebra la libertad de expresión y entiende la naturaleza cómica del programa, pero para "nosotros el azote de las drogas no es un asunto de risas".



El comentario es una muestra del humor ácido de Oliver, heredero del estilo de noticias satíricas impulsado por Jon Stewart en 'The Daily Show', programa en el que el comediante británico estuvo durante ocho años.

Es una propuesta incómoda, que le ha generado curiosos encontrones a Oliver. Por ejemplo, en febrero del 2015, tuvo un enfrentamiento con el entonces presidente de Ecuador Rafael Correa, luego de que en uno de los capítulos de su programa se burlara de la costumbre de Correa de presentar en televisión personas que lo criticaban o insultaban en Twitter y Facebook.



"En más de una ocasión ha roto los periódicos que lo han criticado, me imagino que no se ha dado cuenta que los periódicos tienden a imprimir más de una copia", se burlaba Oliver en el comienzo del segmento.



Esas burlas generaron la ira de Correa, quien a través de su cuenta de Twitter atacó a Oliver, diciendo que "esos 'talk-shows' gringos son más desagradables que un diurético" y "¿los comediantes británicos existen?, ¿están seguros?".



El expresidente ecuatoriano incluso habló sobre el tema en televisión. "Están en una simpática campaña en la que dicen que nosotros estamos en contra del humor... Imagínense eso, yo contra el humor, cuando mis chistes son conocidos en todo el mundo", declaró Correa.



La respuesta de Oliver, en su siguiente programa, fue contundente: "Eso es casi cierto, pero no es que sus chistes sean conocidos en todo el mundo, es que cada vez más el mundo lo reconoce a usted como un chiste".

Controversias aparte, Oliver ha construido con 'Last Week Tonight' un espacio de crítica sobre los problemas fundamentales de Estados Unidos, que se apoya en el trabajo de un equipo de periodistas investigativos.



Uno de los trabajos más comentadas de su programa fue una entrega de dos capítulos sobre la llamada 'neutralidad de la red', en febrero del 2015, en el que alertaba sobre las principales amenazas a este principio.



También se resaltan sus trabajos sobre el escándalo de la corrupción en la Fifa y sobre la organización Miss América, que se preciaba de ser el más grande proveedor de becas para mujeres en el mundo. Sin embargo, 'Last Week Tonight' reveló que Miss América solo destinaba un pequeño porcentaje de sus ganancias a las becas.



Incluso, un reportaje sobre la campaña presidencial de Donald Trump se convirtió en uno de los contenidos más vistos en la historia de HBO (en YouTube ha recibido más de 33 millones de visitas).