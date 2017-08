'Emoji: la película' y otros fracasos del cine en este año

Facebook: @EmojiLaPelicula

'Emoji: la película'. Aunque en Colombia se estrena el 3 de agosto, la película de animación dirigida por Tony Leondis ha estado rodeada de críticas internacionales de diarios como 'The New York Times', 'The Hollywood Reporter' y 'Buzzfeed'. En el sitio web de críticas cinematográficas Rotten Tomatoes tiene un puntaje de 2,3/ 10.