Conozca las famosas y malvadas familias que tienen el poder en la TV

Hace tiempo que la familia perfecta dejó de ser el eje de las narrativas de la televisión. La estructura que definió programas como La familia Ingalls, Los Walton y Ocho son suficientes ha dado un giro radical.



Padres, hijos y hermanos configuran ahora un nuevo esquema de relaciones, en el que la competencia, la traición y lo peor de cada uno de ellos se revela en un nuevo modelo: el de la familia disfuncional. Esa que vive en una tensión creciente, con peleas internas, y que a veces es capaz de hacer cosas horribles para mantener el equilibrio emocional o material de su círculo más cercano.

En resumen, una trama en la que las lealtades se mueven sobre un terreno muy frágil y con protagonistas que, a la primera oportunidad, ‘pelan el cobre’. Uno de los ejemplos de este nuevo panorama de la televisión contemporánea es la serie Succession, que estrenó recientemente HBO (domingos, a las 10 p.m.) y se centra en la vida de los Redstone, una acaudalada familia que posee una de las empresas de comunicaciones más exitosas del mundo, pero cuyos miembros no tienen buenas relaciones entre sí.



Se trata de un melodrama cargado de humor negro, en el que el imperio económico se ve afectado cuando el patriarca, Logan Roy (interpretado por Brian Cox), plantea la idea de retirarse, lo que detona la ambición y los conflictos entre sus hijos.



Y el televidente disfruta con esos conflictos mundanos y esas traiciones, que revierten ese principio de la ficción televisiva de antaño, en la que los hijos estaban para ayudar a sus padres.



“Hay un intento honesto por mezclar compasión con crítica y, eventualmente, esa búsqueda hace que haya observaciones mordaces con verdadero peso emocional”, dijo al respecto Ben Travers, en la revista Indiewire.



La crítica está relacionada con la ambición, la poca vergüenza y la falta de solidaridad que reflejan los protagonistas del conflicto; características que se conectan un poco con el clan de los Lannister de 'Game of Thrones', una familia con el trono más poderoso, que cultiva el odio para mantener el control y sus posesiones.

En ‘Game of Thrones’, Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau son dos hermanos que cometen incesto. Foto: Foto: HBO



Algo similar ocurre con los Lyon en el drama Empire, que desarrolla una confrontación ambientada en el mundo del hip hop. Por no irse al pasado y hablar de los Soprano, quienes lograron mezclar la mafia con la vida cotidiana de un capo y su –en apariencia– apacible círculo familiar, en la famosa serie homónima de HBO.



¿Qué hace que al televidente le gusten esas familias disfuncionales, extrañas y hasta violentas? “En una sociedad tan convulsionada como la actual, no hay tanto espacio para un modelo de cuento de hadas de mamá, papá e hijos (…). Además, ninguno de nosotros es perfecto y eso hace que nos conectemos mejor con lo que les pasa a los que sufren o se enfrentan entre sí”, responde Fabiola Ávila, reportera de televisión del diario mexicano 'Excélsior'.



Es cierto que propuestas como 'Dallas', 'Dinastía' o 'Falcon Crest' (de la década de los 80) fundaban su trama en los conflictos familiares en círculos de poder; pero ahora hay más tela de dónde cortar y un público con una tolerancia más amplia para ver heridas más profundas dentro de la célula básica de la sociedad.



Para el escritor y experto en televisión Jordi Carrión, se trata de una tendencia que ha venido evolucionando. “En la primera década del siglo XXI teníamos a los Soprano o los Draper (de la serie 'Mad Men'); luego llegó 'Modern Family' (con una protagonista colombiana casada con un estadounidense) y 'Transparent' (que analiza la vida de un padre transgénero); pero la voracidad serial y la necesidad de generar nuevos relatos son tan grandes que todas las fórmulas son válidas”, dice el español.



Para él, incluso hay algo del drama de William Shakespeare en Sons of Anarchy, enfocada en una pandilla de motociclistas que viven bajo sus propias reglas y terminan viviendo en una especie de reino signado por la ambición y el arrepentimiento.



“Veo que Sucession actualiza estructuras de Dallas o Falcon Crest. Pero a diferencia de esas familias patriarcales del siglo XX, en el mundo que vivimos ahora las mujeres ostentan roles poderosos: no hay más que ver Game of Thrones”, reflexiona el especialista.



Fabiola Ávila insiste en la imperfección con ejemplos como el de Nancy Botwin en la extinta serie Weeds, “en la que una madre que quería sacar adelante a sus hijos tiene que dedicarse a cultivar marihuana (...); Good Wife, que mostró a un matrimonio falsamente perfecto en un ámbito político, o Big Little Lies, que expuso la vida de un grupo de mujeres que lidiaban con las mentiras y con temas tan fuertes como la violencia intrafamiliar”.



Hay algo muy interesante acerca de la manera en que la traición, los celos o la competencia adoban la receta familiar en la ficción, y es que al final las familias con fisuras emocionales fortalecen un ideal de unión, por encima de los problemas que reflejan en cada episodio.



“Es cierto: más que fe en el Estado o en la ciudad o en la institución, el núcleo de la creencia y la unidad es siempre la familia”, finaliza Jordi Carrión.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@AndresHoy1