Las letras entre el fuego / Séptimo arte

La película de HBO Films, ‘Fahrenheit 451’ (2018), escrita y dirigida por Ramin Bahrani, se estrenó fuera de concurso en pantalla grande en el Festival de Cine de Cannes y posteriormente llegó a la televisión por cable, donde se exhibe en la actualidad. Se trata de una nueva adaptación de la afamada novela que Ray Bradbury escribió en 1953 y que describe un mundo distópico donde los libros están prohibidos y los bomberos se encargan de quemarlos.

François Truffaut dirigió, en 1966, una primera versión con una visión de futuro muy apegada a la que Bradbury vislumbraba. Las demoras en la producción, el rodaje en inglés y las dificultades con el actor protagonista hicieron que ese ‘Fahrenheit 451’ no fuera el homenaje sensible a los libros que Truffaut pretendía. Pese a eso parecía innecesaria una nueva adaptación de la novela si ya un autor tan notable como este había hecho una.



Ese prejuicio –al que yo suscribía– desaparece al ver la adaptación que Ramin Bahrani, de padres iraníes, ha hecho, en la que ha tenido en cuenta la tecnología imperante en la actualidad. En un ensayo sobre la concepción de su filme que él escribió para ‘The New York Times’, declara: “Para Bradbury, los libros eran depósitos de conocimientos e ideas. Temía un futuro en el que ese objeto estuviera en peligro, y ahora ese futuro llegó: internet y las nuevas plataformas de las redes sociales –y su amenaza potencial para el pensamiento serio– serían la piedra angular de mi adaptación”. El futuro que esta versión plantea implica no solo que deba perseguirse el libro físico, sino también el digital, las publicaciones en la nube, las películas, todo lo que implique estimular el intelecto.



La sociedad totalitaria que describe ‘Fahrenheit 451’ está completamente anestesiada con slogans vacíos que prometen felicidad, el lenguaje ha sido reemplazado por emojis, la historia se reescribe, la memoria se altera, todo es visual, nada perdura. Los rebeldes son los intelectuales y los románticos que aún creen en la literatura, en las ideas y en un mundo donde pensar no genere tanta resistencia ni rechazo. ¿No suena peligrosamente actual?

JUAN CARLOS GONZÁLEZ A.

