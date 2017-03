¿'La vigilante del futuro' superará su versión original?

Comentarios: Andrés Hoyos y Sofía Gómez (Cultura y Entretenimiento)

'La vigilante del futuro'

Ciencia ficción

La nueva versión del clásico de culto del manga japonés 'Ghost in the Shell', que abordaba conflictos humanos en un mundo dominado por la inteligencia artificial, logra convertirse en un espectáculo visual muy intenso y detallado. La historia de una agente androide (Scarlett Johansson) que enfrenta el ataque de un grupo de 'hackers' y que termina cuestionando su propia identidad y pasado, impacta más por su forma que por su fondo.

Se deja ver, aunque no es apta para los puristas del filme animado que la inspiró y que era mucho más oscuro y filosófico.



UIP