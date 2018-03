La sólida casa de papel que brilla en Netflix / Navegantes del cable

25 de marzo 2018 , 01:15 a.m.

Todo el mundo está hablando de la serie española ‘La casa de papel’. Es cierto que la televisión hecha en España se ha fortalecido durante los últimos años, de lo cual dan fe producciones como ‘Velvet’, ‘La peste’, ‘El ministerio del tiempo’, ‘Las chicas del cable’ y ‘La zona’ (esta última acaba de estrenarse en la plataforma de Movistar), pero hay que reconocer que esta historia, que gira en torno de un ingenioso robo bancario, ha fortalecido mucho la percepción del buen momento de la ficción ibérica.

‘La casa de papel’, que sigue sumando millones de fanáticos en todo el mundo, se enfoca en un asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en la capital española, que es el detonante de una trama que ofrece giros interesantes, como el de los delincuentes camuflándose entre sus rehenes para despistar a las autoridades.



Antes de que alguien ponga el grito en el cielo porque ese es un artilugio narrativo que ya se ha usado en el cine y la televisión o porque el dato puede constituir un 'spoiler', es importante aclarar que la serie tiene tantas capas dentro de su argumento que el de los rehenes es apenas un detalle más dentro del amplio campo de acción que propone. El proyecto nada en los ríos de la acción trepidante y el drama, con una dirección impecable y un soberbio trabajo actoral.



En su apuesta natural de no acomplejarse a la hora de asumir nuevos retos, la plataforma Netflix le dio el empujón necesario para traspasar fronteras y logró que tanta gente le esté prestando atención. De hecho, no tiene nada que envidiarle a una serie como la estadounidense 24 (2001-2010) en cuanto a la manera de recrear momentos de acción.



Además, la tensión se desarrolla de manera natural, al punto de que es capaz de arrastrar al espectador a un visionado adictivo.



Ya se escuchan voces de críticos que la ubican como la mejor serie española de los últimos tiempos (se lanzó el año pasado). ¿Exagerado? No tanto. ‘La casa de papel’ responde bien a los géneros que mezcla, logra transmitir una empatía especial con los personajes de naturaleza gris (ni buenos ni malos del todo) y desarrolla de manera verosímil las relaciones entre sus protagonistas.



En resumen, se trata de un producto muy sólido. Lo único que tiene de papel es una parte de su nombre.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1