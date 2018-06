'Once': un juego por la igualdad y el amor por el deporte

Hace poco más de un año, se estrenó en uno de los canales de Disney una serie titulada Once (On11e, escrito así, con el número), que relataba la historia de un adolescente huérfano, Gabo, que vive en una provincia argentina y que sueña con convertirse en un futbolista profesional.

El relato logró tal grado de identificación que en cuestión de meses se convirtió en una de las producciones más vistas y de mayor impacto del canal. El deporte, el ejemplo de superación, el enfocarse en cumplir los sueños y la posibilidad de competencia e igualdad entre chicos y chicas fueron detonantes del éxito entre la audiencia juvenil.



“Nadie se imaginó lo lejos que iba a llegar la serie. Nos escriben desde Israel y Turquía. No me lo puedo creer, me emociona ver la repercusión mundial del programa”, comenta Agustina Palma, una de las actrices de la serie.

La actriz argentina Agustina Palma interpreta a Martina. Foto: Disney Channel

Pero en Once no todo es fútbol: las Fénix, un brillante equipo de voleibol, pone no solamente la variedad deportiva, sino la cuota femenina en esta serie de Disney Channel, que ya va por su segunda temporada.



La actriz argentina Paulina Vetrano, otra de sus protagonistas (interpreta a Zoé Velásquez), agrega que “el alcance del programa ha ido creciendo con nosotras. En este ciclo se incluyeron música y algo de comedia”.



Como parte de ese nuevo aire, fue invitado el youtuber colombiano Daniel Patiño, más conocido en las redes sociales como el paisa y por su canal

PaisaVlogs.



“Nos sorprendió mucho por su espontaneidad y por la forma como se incorporó enseguida al grupo. A veces eso es difícil cuando el elenco ya está armado”, recuerda Palma.



En este ciclo, el argumento de Once se ha enfocado más en ahondar en cada personaje, en sus historias personales y en situaciones que confrontan a los muchachos a tomar decisiones. Claro, sin dejar de lado el deporte, que es su columna vertebral.

Paulina Vetrano es Zoé, una de las integrantes de Las Fénix. Foto: Disney Channel

“Cada vez más chicas juegan fútbol. Diría que se ha convertido en un deporte mixto”, comenta Vetrano.



“Es que Once jamás se pensó como una producción para varones. Es una serie que exalta los valores entre los jóvenes y promueve la igualdad entre niños y niñas”, agrega Palma.



“Empecemos por nosotras: siempre, delante y detrás de las cámaras, hemos estado en igualdad de condiciones”, acota Vetrano.



Siguiendo los pasos de otras reconocidas producciones de Disney Channel, como Soy Luna o Violetta, Once podría convertirse en un musical en vivo, que recorra con sus shows, los países donde tiene cientos de fanáticos.



“¡Uf! Eso sería como un sueño. Y ahora que se incorporó la música estamos más cerca de que se materialice”, dice Vetrano, también cantante e integrante de una familia de artistas.



