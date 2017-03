Este será el Condorito que llegará a los cines del mundo

"¡Plop!". No hay persona en Latinoamérica que no conozca el significado de esa expresión: sorpresa y asombro desmedido, que se hizo popular en la región gracias a 'Condorito', la historieta creada por Pepo y que tras 68 años llegará a la pantalla grande con su primera película.



De origen chileno, el conocido "pajarraco" se hizo conocido en países como Perú, Colombia y México, entre otros, por su simplicidad y comedia, en la que un humilde y alegre Cóndor protagoniza algunas de las más insólitas situaciones, tratando de sacar partido de todo lo posible, pero trabajando lo menos posible.



Características que llevó al director británico Alex Orrelle —quien ha trabajado en producciones de Pixar y Warner Bros como 'Matrix: Recargado', 'Buscando a Nemo' y 'Los increíbles', entre otros— a interesarse por el personaje y aceptar el desafío de realizar una película basada en la historieta creada en 1949.



"Sabía un poco sobre él", asegura Orelle a Emol, durante una entrevista en el Hotel Marriott de Santiago.



"Obviamente no como ahora", ríe y continúa un poco más serio: "Cuando hace tres años me contrataron para el proyecto, me dijeron que estaba este personaje latinoamericano muy famoso de un cómic chileno. Así que los productores de la película querían asegurarse que yo entendía la importancia de este personaje chileno y lo que significaba".



"La razón por la que me querían era por la experiencia que podía traer a la película. Con el tiempo me enamoré del personaje, porque es encantador, flojo y anti institucional. Realmente conecté con él, sus amigos y Pelotillehue, es un lugar entretenido y relacionable al resto del mundo. Así que me enamoré de eso", agrega.



Pese a que sabe la importancia que tiene Condorito para los latinos, Orrelle está claro en la responsabilidad que significa. Por ese mismo motivo considera que el hecho de ser extranjero es algo más positivo que negativo, ya que "se necesita a alguien de fuera para hacer más único y con más perspectiva algo a lo que la gente ya conoce bien".



"Tuve que aprender las diferentes idiosincrasias entre Chile, Colombia, Perú y México", explica. "Porque la película está hecha para un público grande y diverso, no sólo el chileno. Así que tuvimos que ver cómo hacerlo, más que tratar de que sea algo neutro, porque creo que neutro es aburrido, tuvimos que buscar la forma de encontrar las oportunidades para tocar o respetar cada uno de los países que cree que Condorito proviene de ahí, incluyendo Chile. Para ser honesto, mi foco como director fue más en la historia y asegurarme que los personajes sean consistentes y graciosos. Pero el hecho de que no sea de acá, me ayudó a enfocarme en eso. Las diferencias idiosincrásicas se las dejé a los productores, Fox y los guionistas", agrega.



Un potente personaje



A pesar que asegura estar enamorado del popular "pajarraco" y que la historia gire en torno a él, Orelle afirma que otro personaje será el que llame la atención, tanto por su representación en la película, como en la importancia que tendrá en ella. Se trata de Doña Tremebunda, la suegra de Condorito y madre de Yayita, quien en la cinta será secuestrada por los extraterrestres y será su yerno quien tenga que salvarla.



"Sin querer 'spoilear', creo que Doña Tremebunda es gran parte de esta película. Creo que la gente realmente la apreciará, en especial los fans. Ella, su estereotipo, es un personaje muy cómico. La forma en que evoluciona es entretenida. Realmente hay un gran personaje ahí", afirma, y agrega que el público no sólo se encontrará con los habitantes de Pelotillehue, sino que con nuevos personajes, ya que "son 80 minutos de película".



'Condorito' internacional



Aunque la historieta es chilena y desde sus inicios fue popular en el resto de Hispanoamérica, Oralle explica que ha recibido varios comentarios por la elección del casting —el cual cuenta con Coco Legrand como Doña Tremebunda y Cristián de la Fuente como Pepe Cortisona—, ya que el actor encargado de darle la voz al plumífero es el mexicano Omar Chaparro ('Kung Fu Panda').



Según explica, el casting no fue su responsabilidad, aunque igualmente fue consultado. Bajo su perspectiva, Chaparro fue una buena elección, ya que "tiene la capacidad de hacer voces muy bien, sin entrar a el acento o modismo mexicano. Sólo lo hace cuando es una producción mexicana".



Además, el director explica que eso es lo de menos, ya que tiene la fe que la película, al contar con elenco internacional, será bien recibida en los diferentes países, al igual que en los que no son de habla hispana. Es más, se siente tan orgulloso de la producción, que incluso no tiene pensado en modificarla para que pueda ser mejor entendida en el extranjero. "No haremos ningún cambio, a excepción del lenguaje o subtítulos. En la historia no hay planes, porque estoy seguro que el mundo de Condorito, pese a ser típico latinoamericano, es fácil de disfrutarlo, independiente de dónde seas", afirma.



EMOL (GDA)