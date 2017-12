La oscura tensión alemana / Navegantes del cable

‘Dark’, la serie alemana fue toda una sorpresa este año, a pesar de que su estructura argumental no lo fuera tanto, luego del estruendo que dejó la segunda temporada de ‘Stranger Thing’.



La trama de la reciente apuesta de Netflix detona a partir de la desaparición de un chico y los efectos que eso tiene en el ámbito familiar durante muchos años, lo que conecta de manera lógica con el producto que hizo famosa a Eleven y sus amigos.

Pero lo realmente interesante de la propuesta de ‘Dark’ es que escapa del facilismo de copiar o alimentar su trama de ‘Stranger Things’.



Posiblemente sea más sombría y compleja en su necesidad de aportar elementos para una tensión sobrenatural que no parece apostar por la sorpresa, pero sí por el detallado manejo de géneros, como el suspenso o el terror. Es imperativo recalcar que la identidad de ‘Dark’ no se sostiene en la necesidad de mirar al pasado o revivir nostalgias. No se va a ver a una Alemania ochentera.



El juego que propone se orienta a reflejar los conflictos y secretos que esconde una pequeña población en la que la oscuridad no es solo el resultado de la noche.



Por eso, la tensión y la confusión que produce tratar de desenmarañar esta telaraña de misterios necesita tiempo, paciencia y una mente abierta a dejarse abrazar a un ritmo al que no siempre se tiene acceso.



‘Dark’ es el contrapeso perfecto a ‘Stranger Things’, la sensación del entorno tiene más relevancia que la ternura o humor que por momentos destilaba la producción con la que se le compara. ‘Dark’ no es rara (a veces cae en situaciones repetitivas en su género), pero tiene algo que la hace especial y es más profundo que el hecho de ser una producción europea.



Al final es un buen bocado televisivo, que exige la necesidad de una masticada lenta para encontrarle su sabor.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1