Los Power Rangers regresan a la pantalla grande

21 de marzo 2017 , 07:38 a.m.

En 1993, los poderosos guerreros de colores conocidos como los 'Power Rangers' llegaron a Occidente con una adaptación estadounidense de la producción japonesa 'Super Sentai Series'. Casi dos décadas después y con 24 temporadas, la serie juvenil trascendido en varias generaciones.



Sin embargo, su historia de origen —narrada en el primer ciclo 'Mighty Morphin Power Rangers'— no había sido contada de nuevo. Por lo mismo, Saban Films (productora responsable de la franquicia) decidió lanzar en la pantalla grande una nueva versión de sus famosos héroes adolescentes. Esta vez rescatando temáticas propias del mundo juvenil y claramente con la ventajas visuales que entregan las nuevas tecnologías hoy en día.





"Power Rangers' reformula los orígenes de las monedas de poder, Zordon y Rita Repulsa. 65 millones de años atrás, en la era cenozoica, se libró en la Tierra una batalla entre los Rangers —representados como seres alienígenas— y la traidora Rita, quien buscaba el increíble poder de los cristales Zeo.



Sin embargo, el sacrificio de uno de ellos permite mantener alejada a la villana de la anhelada fuente de poder. De vuelta a la época actual, el filme da inicio con el problemático Jason Scott (Dacre Montgomery), quien fuera el deportista estrella de la escuela Angel Grove que ahora tiene libertad condicional tras robar una vaca y protagonizar un grave accidente automovilístico.



Dentro de su castigo, debe asistir todos los sábados a su escuela para cumplir con "detención". En el lugar conoce a Billy Cranston (RJ Cyler) y Kimberly Hart (Naomi Scott). El primero: un genio con "un grado de autismo" y la segunda, una popular chica del equipo de porristas que debe asumir un error que le cuesta su vida social en el colegio.



La curiosidad de Billy los lleva al sector de las minas del pueblo, donde tras una explosión coincidirán con otros dos jóvenes: el alocado Zack (Ludi Lin) y la tímida Trini (Becky G.). Al encontrar las monedas de poder —unos fósiles de colores— y adquirir poderes sobrehumanos, los involucrados regresan al lugar, la que resulta ser una nave espacial.



Allí conocen a Alpha 5 (Bill Hader) un divertido androide que les presenta a Zordon (Bryan Cranston), un ex guerrero cuya consciencia está atrapada en el sistema operativo del lugar. Poco convencidos, Jason, Kimberly, Billy, Zack y Trini deciden convertirse en los 'Power Rangers'.



Sin embargo, no están al tanto de lo que les espera. Rita Repulsa (Elizabeth Banks) fue rescatada del océano como una momia por barco de pesca artesanal. La villana, recompuesta, planea construir al monstruo Goldar (hecho completamente de oro), para que encuentre los cristales Zeo y así destruir el planeta.



Si bien 'Power Rangers' apela poco a la nostalgia de la serie de los 90, sí da en el clavo al "reformular" de cierta manera la historia de los orígenes de estos jóvenes. A diferencia de "Mighty Morphin", los Rangers son adolescentes solitarios, incomprendidos y marginados, principalmente por su entorno.



Justamente, la soledad de estos personajes es la principal pelea que deben luchar para unirse como equipo y como amigos. Con un guión satisfactorio, que tiene algunos desperfectos menores, la cinta de Dean Israelite ('Project Almanac') es divertida, rápida y consciente de que tiene por objetivo a la juventud.



Las problemáticas que explora—desde el descubrimiento de preferencias sexuales hasta el bullying escolar—, son propias del mundo adolescente y la cinta parece tomar estos tópicos con responsabilidad y relevancia. Todo esto más allá de los increíbles efectos visuales, algo que suele pasar en filmes —y que se temía con este— en que la historia pasa a un segundo plano entre deslumbrantes aspectos técnicos.



Sin duda no es lo mismo que su versión original, pero refresca la historia, le da más sentido con elementos de ciencia ficción y las cuotas necesarias de drama y comedia. Aquí es donde la antagonista se luce, aunque tiene pocas apariciones, Rita es más despiadada que la villana de la serie de televisión.



EMOL (GDA)