‘La nocturna’, un homenaje al gran esfuerzo

Ana Parra, libretista de ‘La nocturna’, telenovela de Caracol, pone de ejemplo a Marili, su prima, quien estudió de noche.



“No solo era muy joven, sino que tenía un hijo, una familia; trabajaba de día, y aun así logró graduarse”, cuenta.



Y de esa historia nació el personaje de Amelia (Carolina Acevedo), una joven empleada, con un hijo, que trabaja de día, estudia de noche, tiene un marido difícil y es una de las más pilas de la clase.



Pero, agrega Parra, “está la historia de mi suegra y la de mi papá, que también estudió en ‘la nocturna’, y de otras primas, y de sus profesores, compañeros y aventuras”.

Ahí estuvo, hace unos diez años, el primer insumo de esta telenovela de Caracol, que no solo sorprende por sus historias sino también por la mezcla de los diálogos de las clases con la cotidianidad.



“Queríamos mostrar lo excepcional que somos en nuestra vida cotidiana: sobrevivientes, guerreros, pacientes y perseverantes. Los diálogos se cuidan mucho en el libreto, pero luego los actores le aportan a su personaje, le añaden dichos (son de varias regiones), maneras de decir lo que está escrito”, sigue.



Se trata de una suma de esfuerzos que, según Juan Carlos Villamizar, productor ejecutivo, nace “al mezclar las clases de economía con eventos de su vida cotidiana, y entonces los personajes reaccionan de manera diferente. A partir de su diversidad se generan distintos puntos de vista”.

Pero la producción, además, muestra la importancia de la creación de la pequeña y mediana empresas, porque a los estudiantes se los motiva a ello.



‘La nocturna’ es un homenaje, como comenta Parra, a lo más colombiano que hay: “Estudiar de noche, porque representa lo que somos: gente a la que le toca duro, que cree que la educación le va a dar un mejor trabajo, un mejor sueldo. Es gente que se ‘dobletea’, trabaja de día, estudia de noche, no duerme tanto, no le alcanza la plata y, aun así, va todas las noches y se sienta a oír lo que un profesor tiene para enseñarle”.



Y tanto estudiantes como profesores, sigue, “son héroes anónimos y discretos. Muchas veces ni cuenta se dan de su compromiso con la vida, con sus sueños, pero ahí están, luchando por no quedarse dormidos, por poner atención, ¿por qué no reivindicarlos?”.



Y aunque no tiene un horario fácil (10 p. m.), el ‘rating’ (9 puntos) demuestra que sí vale la pena seguir su historia y que, como dice su eslogan, “los sueños nunca duermen”.

¿Dónde y cuándo?

‘La nocturna’, de lunes a viernes a las 10 p. m. por el Canal Caracol.



