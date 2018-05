Deadpool, el regreso de un superhéroe incorrecto

Luego del dolor, la emoción y las sorpresas que está dejando Avengers: Infinity War entre los seguidores, ahora ha llegado el momento de ruborizarse y, por qué no, de escandalizarse con el estreno de la película Deadpool 2, que retrata lo que se podría considerar un superhéroe incorrecto.

Hace dos años llegó a las salas de cine este personaje del universo de los cómics de Marvel, precisamente para romper los esquemas y arriesgarse a hablar de sexo, drogas, rock and roll y, claro, de la consabida lucha del bien contra el mal.

Pero todo aderezado con un humor corrosivo y virulento.



La fórmula pegó y las cuentas finales de la taquilla en todo el mundo superaron los 700 millones de dólares. Nada mal para un paladín de la justicia que, de seguro, no tendría cabida en el equipo de Iron Man, el Capitán América o Pantera negra (Black Panther).

DeadPool by Andree Hernandez on Scribd

Frente a este panorama era imposible que ahora la segunda parte de Deadpool no tuviera todas las miradas encima. ¿Podría superarse en su regreso a la pantalla gigante?



La respuesta, sin dar detalles de la trama, es que sí lo hizo. La nueva película es mucho más ambiciosa en la forma: explota sin piedad o recato su pirotecnia visual y mejora sus coreografías y los momentos más brutales de violencia.



Así mismo, ha sido capaz de multiplicar la burla a todo lo que le rodea. Casi que no hay tema, personaje o situación que escape de la crítica de este personaje de traje rojo. Hay tantas referencias a la música, el cine, la televisión, la política y el sexo que por momentos llega a ser abrumador.



Sin embargo, hay que decir que lo que hace interesante a esta segunda parte es que Deadpool logra ser más profunda. Ofrece una historia más sólida con un mensaje contundente en favor de la tolerancia y el amor.



No es un chiste. La trama se enfoca en cómo el personaje protagonista (interpretado por Ryan Reynolds) decide ayudar a un adolescente con habilidades sobrenaturales, de la mano de un extraño equipo de poderosos a los que bautiza como la Fuerza X.



Eso desprende momentos de verdaderos conflictos emocionales y morales acerca del significado del sacrificio y la necesidad de mejorar como persona; lo que se convierte en un paréntesis (muy pequeño pero necesario) a la montaña rusa de balas y bromas que sigue marcando el éxito de la producción.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

CULTURA