Sofía Vergara, entre las 100 celebridades mejor pagadas, según Forbes

Sofía Vergara, la estrella de la conocida serie de televisión 'Modern Family' recibió ingresos de US $42,5 en el último año, gracias a los patrocinios y alianzas que ha hecho con empresas como el shampoo Head & Shoulders y SharkNinja Coffee.



“Durante nuestro período de puntuación, también actuó en las películas 'The Female Brain' y 'Bent', y prestó su voz para 'The Emoji Movie'”, anota Forbes.

Por su parte, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather fue la celebridad mejor pagada del mundo, según la lista, con ingresos de 285 millones de dólares.



Y con unos ingresos de 239 millones de dólares, en los últimos doce meses, el actor George Clooney ocupó el segundo lugar, gracias a que recibió el salario anual más alto de su carrera.



La estrella de telerrealidad Kylie Jenner, de 20 años, quedó en tercer lugar de la lista anual Forbes Celebrity 100, en gran parte gracias a su línea de cosméticos que, según Forbes, la puso en camino de convertirse en la multimillonaria más joven de Estados Unidos.



Forbes compiló su lista de 2018 estimando las ganancias antes de impuestos desde junio de 2017 a junio de 2018, antes de deducir comisiones de representantes, basándose en datos de Nielsen, la publicación Pollstar, la base de datos de películas IMDB y entrevistas con expertos del sector y las mismas celebridades.

La revista calculó que las celebridades de su lista de 2018 ganaron un total de 6.300 millones de dólares antes de impuestos, un 22 por ciento más que el año pasado FACEBOOK

Clooney, ganador del Oscar, obtuvo sus ingresos por la venta de la compañía de tequila Casamigos a la compañía británica Diageo en junio de 2017. El actor era uno de los socios de la destilería.



Forbes dijo que la operación le dio a Clooney las mayores ganancias anuales de sus 35 años de carrera en cine y televisión.



Muchos de los mayores ingresos provienen de aprovechar sus marcas a través de empresas secundarias y su presencia en las redes sociales.



"Nunca ha habido un momento más rentable para ser famoso que ahora, con 11 superestrellas ganando 100 millones de dólares o más en el último año", dijo en un comunicado Zack O'Malley Greenburg, editor sénior de entretenimiento de Forbes.



El actor Dwayne Johnson casi duplicó sus ganancias del año anterior para llegar al quinto lugar con ganancias estimadas de 124 millones de dólares.

Forbes dijo que las ganancias de la estrella ‘Jumanji’ y ‘Rápido y furioso’ fueron las mayores por actuación en 20 años.



El número uno de la lista del año pasado, el músico Sean Diddy Combs, cayó al puesto 32. Sus ganancias en la lista de 2017 habían sido infladas por una gira y la venta de parte de su línea de ropa Sean John, dijo Forbes.



A los músicos y atletas les fue bien. La banda irlandesa U2, la británica Coldplay y el cantante británico Ed Sheeran estuvieron entre los 10 primeros, además los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también ganaron más de 100 millones de dólares en el año, dijo Forbes.



Cultura y Entretenimiento con información de Reuters