La casa está quieta y no quiere caerse / Navegantes del cable

No era el mejor momento para que la serie ‘House of Cards’ tuviera que lidiar con una de las embarradas de poder que la serie expuso en su poderoso drama político.



Los acontecimientos alrededor de su protagonista y el escándalo que se creció dada la reciente (y no menos importante) conciencia acerca del abuso sexual como herramienta de manipulación en Hollywood lastimaron a la que es considerada la producción más sólida y la primera que demostró los alcances del modelo de televisión por ‘streaming’ de Netflix.

Más allá de la discusión frente al comportamiento de Kevin Spacey y la reacción mediática, vale reseñar (guardando las proporciones) lo que le depara ‘House of Cards’, que no es otra cosa que un futuro de grietas para este hogar ficticio que rompió la cuarta pared y reflejó lo peor y lo brutalmente honesto de quienes manejan o manipulan con el poder.



La serie (hasta nueva orden) está suspendida. El primer mensaje de apoyo y el espíritu de ‘vamos para adelante’ se difuminaron ante la avalancha que fue creciendo con la polémica del actor principal de la serie. Está claro que ya se había planeado el final de esta aventura, pero los acontecimientos aceleraron la despedida.



Todo esto genera muchos interrogantes: ¿El proceso vital de ‘House of Cards’, tendrá que lidiar acaso con la posibilidad de la eutanasia? ¿Cuál podría ser el giro para que la sexta temporada, que se tenía planeada para el próximo año, pueda funcionar con un Frank Underwood (Spacey) debilitado –posiblemente– por la fuerza de la sanción social y de un contexto que ahora reacciona con fuerza ante un comportamiento incorrecto?



A la par con todo eso, ¿sería la mejor alternativa ‘cerrar el negocio’ por motivos ajenos a la voluntad de los artífices de la serie?



Todo apunta a que tanto guionistas como productores y actores de esta emblemática propuesta no solo tendrían que lidiar con el reto de convencer a los que los seguían y hoy están molestos ante las circunstancias que se dieron fuera de cámaras, sino que habría que buscar una manera muy creativa y compleja de cerrar una temporada de una serie que en su ficción mostraba cómo escapar de los escándalos y ahora, en el terreno real, se enfrenta a que se derrumbe todo lo que había ganado con anterioridad.



Habrá que esperar las decisiones de fondo, pero hay que insistir en que el panorama podría ser gris. Matar a Frank Underwood podría ser una solución para la nueva temporada (por ejemplo), pero sería a la vez el camino más fácil.



Se llegó a hablar de una propuesta televisiva derivada de la genérica de ‘House of Cards’ con otra trama y otros protagonistas; sin embargo, esa alternativa también implicaría un proceso creativo largo, para no desdibujar los perfiles de la ficción que lograron ganar adeptos y enemigos por su desempeño en pantalla.



Por ahora, no queda otra que seguir esperando.



ANDRÉS HOYOS

EL TIEMPO@AndresHoy